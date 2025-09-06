$41.350.00
Через ворожу атаку на Сумщині загинула людина, серед поранених - дитина

Київ • УНН

 • 8 перегляди

На Сумщині внаслідок ворожої атаки загинула людина, серед постраждалих – 9-річна дитина. Поранених госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.

Через ворожу атаку на Сумщині загинула людина, серед поранених - дитина

У суботу, 6 вересня на Сумщині внаслідок ворожої атаки загинула людина, серед постраждалих – 9-річна дитина. Про це інформує голова Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров у Telegram, передає УНН.

Внаслідок ворожої атаки на околиці Путивльської громади загинула людина, є поранені. Серед постраждалих – 9-річна дитина. Поранених госпіталізували, медики надають необхідну допомогу

- йдеться у дописі чиновника.

Григоров не назвав кількість постраждалих, додавши, що всі обставини уточнюються.

Нагадаємо

Україна розробляє нову архітектуру безпеки на суші, морі та в повітрі для стримування російської агресії. Президент Зеленський повідомив, що це допоможе зменшити ймовірність продовження війни та підштовхне рф до мирної угоди.

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Сумська область
Володимир Зеленський
Україна