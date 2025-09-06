Через ворожу атаку на Сумщині загинула людина, серед поранених - дитина
На Сумщині внаслідок ворожої атаки загинула людина, серед постраждалих – 9-річна дитина. Поранених госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.
У суботу, 6 вересня на Сумщині внаслідок ворожої атаки загинула людина, серед постраждалих – 9-річна дитина. Про це інформує голова Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров у Telegram, передає УНН.
Внаслідок ворожої атаки на околиці Путивльської громади загинула людина, є поранені. Серед постраждалих – 9-річна дитина. Поранених госпіталізували, медики надають необхідну допомогу
Григоров не назвав кількість постраждалих, додавши, що всі обставини уточнюються.
