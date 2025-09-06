Из-за вражеской атаки в Сумской области погиб человек, среди раненых – ребенок

В субботу, 6 сентября, в Сумской области в результате вражеской атаки погиб человек, среди пострадавших – 9-летний ребенок. Об этом информирует глава Сумской областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров в Telegram, передает УНН.

В результате вражеской атаки на окраине Путивльской общины погиб человек, есть раненые. Среди пострадавших – 9-летний ребенок. Раненых госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь - говорится в сообщении чиновника.

Григоров не назвал количество пострадавших, добавив, что все обстоятельства уточняются.

