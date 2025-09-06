$41.350.00
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 26395 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 48199 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 45232 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 40611 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 48290 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 58480 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 34954 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 42502 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 46152 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Из-за вражеской атаки в Сумской области погиб человек, среди раненых – ребенок

Киев • УНН

 • 38 просмотра

В Сумской области в результате вражеской атаки погиб человек, среди пострадавших – 9-летний ребенок. Раненых госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.

Из-за вражеской атаки в Сумской области погиб человек, среди раненых – ребенок

В субботу, 6 сентября, в Сумской области в результате вражеской атаки погиб человек, среди пострадавших – 9-летний ребенок. Об этом информирует глава Сумской областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров в Telegram, передает УНН.

В результате вражеской атаки на окраине Путивльской общины погиб человек, есть раненые. Среди пострадавших – 9-летний ребенок. Раненых госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь

- говорится в сообщении чиновника.

Григоров не назвал количество пострадавших, добавив, что все обстоятельства уточняются.

Напомним

Украина разрабатывает новую архитектуру безопасности на суше, море и в воздухе для сдерживания российской агрессии. Президент Зеленский сообщил, что это поможет уменьшить вероятность продолжения войны и подтолкнет РФ к мирному соглашению.

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Сумская область
Владимир Зеленский
Украина