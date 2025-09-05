Україна працює над створенням нової архітектури безпеки для стримування росії - Зеленський
Київ • УНН
Україна розробляє нову архітектуру безпеки на суші, морі та в повітрі для стримування російської агресії. Президент Зеленський повідомив, що це допоможе зменшити ймовірність продовження війни та підштовхне рф до мирної угоди.
Збройні сили України працюють над створенням нової архітектури безпеки, яка має допомогти стримати російську агресію. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на відеоконференції на форумі Ambrosetti, повідомляє Rai News, пише УНН.
Деталі
Я не можу поділитися всіма деталями, але ми готуємося на суші, морі та в повітрі. Ми працюємо над планом, який зупинить росію. Будуть системи безпілотників, які допоможуть нам зменшити ймовірність продовження цієї війни росією
Глава держави також заявив, що удосконалені оборонні системи допоможуть підштовхнути росіян до миру.
Ми працюємо над удосконаленням оборонних систем та запобіганням нападам росіян, і це підштовхне їх до підписання мирної угоди
Президент додав, що для реалізації цим планів потрібна підтримка США.
Доповнення
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про створення ешелонованої системи протидії "шахедам" та "гераням", які росія запускає по Україні. Пріоритетом є формування екіпажів, навчання операторів та їх забезпечення ефективними засобами ураження.
Президент Зеленський повідомив про обговорення нового формату захисту українського неба з президентом США Дональдом Трампом. Цей формат має забезпечити незалежність від російських атак.