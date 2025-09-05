Україна працює над створенням нової архітектури безпеки для стримування росії - Зеленський

Збройні сили України працюють над створенням нової архітектури безпеки, яка має допомогти стримати російську агресію. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на відеоконференції на форумі Ambrosetti, повідомляє Rai News, пише УНН.

Я не можу поділитися всіма деталями, але ми готуємося на суші, морі та в повітрі. Ми працюємо над планом, який зупинить росію. Будуть системи безпілотників, які допоможуть нам зменшити ймовірність продовження цієї війни росією

Глава держави також заявив, що удосконалені оборонні системи допоможуть підштовхнути росіян до миру.

Ми працюємо над удосконаленням оборонних систем та запобіганням нападам росіян, і це підштовхне їх до підписання мирної угоди