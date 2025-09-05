Україна працює над створенням нової архітектури безпеки для стримування росії - Зеленський

$41.350.02
Ексклюзив
08:58 • 2520 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
08:28 • 5932 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
08:19 • 6502 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
06:13 • 15479 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 25667 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 44759 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 37761 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 39738 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 40360 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 30786 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Україна могла отримати літаки МіГ-29 від Азербайджану - ЗМІPhoto4 вересня, 23:49 • 6664 перегляди
Трамп звинуватив Європу у фінансуванні війни через російську нафту - ЗМІ5 вересня, 00:18 • 13065 перегляди
росія насильно залучає українських дітей до військової підготовки на тимчасово окупованих територіях - ЦНС5 вересня, 00:52 • 3858 перегляди
"Майже 500 бойових машин на рік": Німеччина значно розширює військову підтримку України 5 вересня, 01:24 • 5052 перегляди
"Ми ведемо дуже хороший діалог": Трамп має намір поговорити з путіним після розмови із ЗеленськимVideo5 вересня, 02:33 • 14427 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці07:47 • 6350 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці07:47 • 6804 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo06:13 • 15485 перегляди
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту4 вересня, 18:50 • 20096 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 49622 перегляди
До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салатуPhoto4 вересня, 07:53 • 35822 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Емманюель Макрон
Сем Альтман
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Херсонська область
Пентагон
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 19675 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 49618 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 20359 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 25770 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 27575 перегляди
Шахед-136
Fox News
Фейкові новини
Financial Times
ChatGPT

Україна працює над створенням нової архітектури безпеки для стримування росії - Зеленський

Київ • УНН

 • 650 перегляди

Україна розробляє нову архітектуру безпеки на суші, морі та в повітрі для стримування російської агресії. Президент Зеленський повідомив, що це допоможе зменшити ймовірність продовження війни та підштовхне рф до мирної угоди.

Україна працює над створенням нової архітектури безпеки для стримування росії - Зеленський

Збройні сили України працюють над створенням нової архітектури безпеки, яка має допомогти стримати російську агресію. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на відеоконференції на форумі Ambrosetti, повідомляє Rai News, пише УНН.

Деталі

Я не можу поділитися всіма деталями, але ми готуємося на суші, морі та в повітрі. Ми працюємо над планом, який зупинить росію. Будуть системи безпілотників, які допоможуть нам зменшити ймовірність продовження цієї війни росією

- повідомив Зеленський.

Глава держави також заявив, що удосконалені оборонні системи допоможуть підштовхнути росіян до миру.

Ми працюємо над удосконаленням оборонних систем та запобіганням нападам росіян, і це підштовхне їх до підписання мирної угоди

– зазначив Зеленський

Президент додав, що для реалізації цим планів потрібна підтримка США.

Доповнення

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про створення ешелонованої системи протидії "шахедам" та "гераням", які росія запускає по Україні. Пріоритетом є формування екіпажів, навчання операторів та їх забезпечення ефективними засобами ураження.

Президент Зеленський повідомив про обговорення нового формату захисту українського неба з президентом США Дональдом Трампом. Цей формат має забезпечити незалежність від російських атак.

Павло Зінченко

