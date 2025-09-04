$41.370.01
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
14:39 • 6432 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
14:02 • 12529 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 17610 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 23067 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 23240 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
4 вересня, 08:05 • 20027 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 40876 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 40306 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 43022 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Україна створює ешелоновану систему протидії ворожим "шахедам" та "гераням" - Сирський

Київ • УНН

 • 302 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про створення ешелонованої системи протидії ворожим "шахедам" та "гераням". Пріоритетом є формування екіпажів, навчання операторів та забезпечення ефективними засобами ураження.

Україна створює ешелоновану систему протидії ворожим "шахедам" та "гераням" - Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський заявив, що в Україні створюють ешелоновану систему протидії ворожим "шахедам" та "гераням", передає УНН.

Деталі

За словами Сирського, у Силах оборони України триває робота з нарощування спроможностей за напрямком протидії ударним дронам типу "шахед".

Провів комплексну нараду, присвячену розвитку цього сегменту протиповітряної оборони. Ми створюємо ешелоновану систему протидії ворожим "шахедам" та "гераням". Наше спільне завдання – формувати більше таких екіпажів, навчати більше операторів-винищувачів, забезпечувати для них більше ефективних засобів ураження та РЛС 

- повідомив Головнокомандувач.

Додамо

Під час наради Сирський заслухав доповіді про ефективність виконання завдань підрозділами БпЛА-перехоплювачів; стан та перспективи забезпечення підрозділів різними типами дронів; порядок подальших дій щодо підвищення ефективності боротьби з ударними й розвідувальними БпЛА противника; наявні проблемні питання та пропозиції щодо їх вирішення.

Якість українських дипстрайків має відчутно зрости: Зеленський заявив, що на технологічній Ставці будуть виробники українських ракет та дронів

Напрямок ППО пріоритетний і для держави, і для Збройних Сил, і для мене особисто як Головнокомандувача. Адже від результативності нашої системи "антишахедів", від надійності протиракетної оборони залежить безпека українського тилу. Тому – продовжуємо відбір особового складу для комплектування екіпажів БпЛА-перехоплювачів, формуємо нові штатні підрозділи 

- додав Сирський.

За підсумками наради Головнокомандувач поставив завдання для усунення недоліків та посилення роботи за напрямком дронів-перехоплювачів.

Зеленський розкрив реальний стан справ на фронті та повідомив про співвідношення кількості дронів

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніТехнології
Збройні сили України
Шахед-136
Олександр Сирський
Україна