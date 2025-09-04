Україна створює ешелоновану систему протидії ворожим "шахедам" та "гераням" - Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський заявив, що в Україні створюють ешелоновану систему протидії ворожим "шахедам" та "гераням", передає УНН.

За словами Сирського, у Силах оборони України триває робота з нарощування спроможностей за напрямком протидії ударним дронам типу "шахед".

Провів комплексну нараду, присвячену розвитку цього сегменту протиповітряної оборони. Ми створюємо ешелоновану систему протидії ворожим "шахедам" та "гераням". Наше спільне завдання – формувати більше таких екіпажів, навчати більше операторів-винищувачів, забезпечувати для них більше ефективних засобів ураження та РЛС

Під час наради Сирський заслухав доповіді про ефективність виконання завдань підрозділами БпЛА-перехоплювачів; стан та перспективи забезпечення підрозділів різними типами дронів; порядок подальших дій щодо підвищення ефективності боротьби з ударними й розвідувальними БпЛА противника; наявні проблемні питання та пропозиції щодо їх вирішення.

Якість українських дипстрайків має відчутно зрости: Зеленський заявив, що на технологічній Ставці будуть виробники українських ракет та дронів

Напрямок ППО пріоритетний і для держави, і для Збройних Сил, і для мене особисто як Головнокомандувача. Адже від результативності нашої системи "антишахедів", від надійності протиракетної оборони залежить безпека українського тилу. Тому – продовжуємо відбір особового складу для комплектування екіпажів БпЛА-перехоплювачів, формуємо нові штатні підрозділи