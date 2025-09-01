$41.320.06
Ексклюзив
11:39 • 2592 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
09:15 • 48697 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
08:38 • 39624 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
07:50 • 70189 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
06:45 • 79467 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46 • 74441 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39 • 63023 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 32001 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 23789 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 54456 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
Якість українських дипстрайків має відчутно зрости: Зеленський заявив, що на технологічній Ставці будуть виробники українських ракет та дронів

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Президент Зеленський анонсував технологічну Ставку за участі виробників ракет, дронів та ППО для збільшення виробництва. Крім того, за словами Глави держави, сьогодні на засіданні Ставки був також значний компонент щодо Повітряних сил.

Якість українських дипстрайків має відчутно зрости: Зеленський заявив, що на технологічній Ставці будуть виробники українських ракет та дронів

Президент України Володимир Зеленський анонсував, що технологічна Ставка відбудеться за участі виробників українських ракет, ключових типів дронів та інструментарію ППО, а також наголосив - якість українських дипстрайків має відчутно зрости, передає УНН.

Готуємо технологічну Ставку за участі виробників українських ракет, ключових типів дронів та інструментарію ППО. Збільшимо виробництво наших засобів ураження. Якість українських дипстрайків має відчутно зрости 

- заявив Зеленський.

Додамо

Крім того, за словами Глави держави, сьогодні на засіданні Ставки був також значний компонент щодо Повітряних сил.

Прискорюємо постачання додаткових систем ППО для захисту від ракет. Розраховуємо на максимальну активність українських дипломатів у відповідних контактах з партнерами 

- резюмував Глава держави.

Нагадаємо

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Рустем Умєров повідомив про підготовку проведення невдовзі формату Технологічної Ставки, на якій розглянуть питання забезпечення військ надійними засобами: від систем протидії "шахедам" до засобів далекобійної відповіді агресору. 

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітикаТехнології
Рустем Умєров
Володимир Зеленський
Україна