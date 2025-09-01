Якість українських дипстрайків має відчутно зрости: Зеленський заявив, що на технологічній Ставці будуть виробники українських ракет та дронів

Президент України Володимир Зеленський анонсував, що технологічна Ставка відбудеться за участі виробників українських ракет, ключових типів дронів та інструментарію ППО, а також наголосив - якість українських дипстрайків має відчутно зрости, передає УНН.

Готуємо технологічну Ставку за участі виробників українських ракет, ключових типів дронів та інструментарію ППО. Збільшимо виробництво наших засобів ураження. Якість українських дипстрайків має відчутно зрости - заявив Зеленський.

Додамо

Крім того, за словами Глави держави, сьогодні на засіданні Ставки був також значний компонент щодо Повітряних сил.

Прискорюємо постачання додаткових систем ППО для захисту від ракет. Розраховуємо на максимальну активність українських дипломатів у відповідних контактах з партнерами - резюмував Глава держави.

Нагадаємо

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Рустем Умєров повідомив про підготовку проведення невдовзі формату Технологічної Ставки, на якій розглянуть питання забезпечення військ надійними засобами: від систем протидії "шахедам" до засобів далекобійної відповіді агресору.