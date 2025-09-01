Качество украинских дипстрайков должно ощутимо возрасти: Зеленский заявил, что на технологической Ставке будут производители украинских ракет и дронов

$41.320.06
48.200.06
ukenru
Эксклюзив
11:39 • 2594 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
09:15 • 48702 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
08:38 • 39633 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
07:50 • 70207 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
06:45 • 79483 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46 • 74456 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 63037 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 32004 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53 • 23791 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 54458 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 68777 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 68160 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 55944 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 53578 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 45891 просмотра
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонезаPhoto09:46 • 15272 просмотра
Качество украинских дипстрайков должно ощутимо возрасти: Зеленский заявил, что на технологической Ставке будут производители украинских ракет и дронов

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Президент Зеленский анонсировал технологическую Ставку с участием производителей ракет, дронов и ПВО для увеличения производства. Также обсуждалось ускорение поставок дополнительных систем ПВО.

Качество украинских дипстрайков должно ощутимо возрасти: Зеленский заявил, что на технологической Ставке будут производители украинских ракет и дронов

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что технологическая Ставка состоится с участием производителей украинских ракет, ключевых типов дронов и инструментария ПВО, а также подчеркнул – качество украинских дипстрайков должно ощутимо возрасти, передает УНН.

Готовим технологическую Ставку с участием производителей украинских ракет, ключевых типов дронов и инструментария ПВО. Увеличим производство наших средств поражения. Качество украинских дипстрайков должно ощутимо возрасти

- заявил Зеленский.

Добавим

Кроме того, по словам Главы государства, сегодня на заседании Ставки был также значительный компонент по Воздушным силам.

Ускоряем поставки дополнительных систем ПВО для защиты от ракет. Рассчитываем на максимальную активность украинских дипломатов в соответствующих контактах с партнерами

- резюмировал Глава государства.

Напомним

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров сообщил о подготовке проведения в скором времени формата Технологической Ставки, на которой рассмотрят вопросы обеспечения войск надежными средствами: от систем противодействия "шахедам" до средств дальнобойного ответа агрессору.

Антонина Туманова

