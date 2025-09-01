Качество украинских дипстрайков должно ощутимо возрасти: Зеленский заявил, что на технологической Ставке будут производители украинских ракет и дронов

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что технологическая Ставка состоится с участием производителей украинских ракет, ключевых типов дронов и инструментария ПВО, а также подчеркнул – качество украинских дипстрайков должно ощутимо возрасти, передает УНН.

Готовим технологическую Ставку с участием производителей украинских ракет, ключевых типов дронов и инструментария ПВО. Увеличим производство наших средств поражения. Качество украинских дипстрайков должно ощутимо возрасти - заявил Зеленский.

Добавим

Кроме того, по словам Главы государства, сегодня на заседании Ставки был также значительный компонент по Воздушным силам.

Ускоряем поставки дополнительных систем ПВО для защиты от ракет. Рассчитываем на максимальную активность украинских дипломатов в соответствующих контактах с партнерами - резюмировал Глава государства.

Напомним

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров сообщил о подготовке проведения в скором времени формата Технологической Ставки, на которой рассмотрят вопросы обеспечения войск надежными средствами: от систем противодействия "шахедам" до средств дальнобойного ответа агрессору.