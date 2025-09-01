$41.320.06
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
07:50 • 8990 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
06:45 • 17762 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
05:46 • 19632 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
05:39 • 20756 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 22743 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 20920 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 52355 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 89565 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 99873 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
Умєров анонсував найближчим часом проведення Технологічної Ставки: опрацюють забезпечення засобами далекобійної зброї

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Секретар РНБО Рустем Умєров анонсував Технологічну Ставку, де обговорять засоби протидії "шахедам" та далекобійну зброю. Також на Ставці Верховного Головнокомандувача розглянуть підготовку до опалювального сезону.

Умєров анонсував найближчим часом проведення Технологічної Ставки: опрацюють забезпечення засобами далекобійної зброї

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Рустем Умєров повідомив про підготовку проведення невдовзі формату Технологічної Ставки, на якій розглянуть питання забезпечення військ надійними засобами: від систем протидії "шахедам" до засобів далекобійної відповіді агресору. Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.

Найближчим часом готуємо також формат Технологічної Ставки, на якій опрацюємо питання забезпечення наших військ надійними засобами – від систем протидії "шахедам" до засобів далекобійної відповіді агресору. Українські відповіді росії мають відчуватися більше

- йдеться у повідомленні.

Також Умєров повідомив, що на цьому тижні в форматі Ставки Верховного Головнокомандувача планується розглянути ключові питання підготовки до опалювального сезону: енергетичної безпеки, захисту критичної інфраструктури та стійкості держави.

Відповідні доручення президента Володимира Зеленського вже є, контролюємо виконання

- зазначив він.

За словами секретаря РНБО, у фокусі такі питання: забезпечення газом, паливом та електроенергією, повна реалізація відповідних домовленостей з партнерами: готовність критичної інфраструктури; захист від російських ракетних і дронових атак, забезпечення необхідним підрозділів ППО.

Нагадаємо

Президент Зеленський заявив, що Україна використовує власну далекобійну зброю для ударів по території росії. Він спростував повідомлення про обмеження з боку США, наголосивши, що це питання ніколи не обговорювалося.

Ольга Розгон

ПолітикаТехнології
Електроенергія
Рустем Умєров
Рада національної безпеки і оборони України
Володимир Зеленський
Україна