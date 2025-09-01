Умєров анонсував найближчим часом проведення Технологічної Ставки: опрацюють забезпечення засобами далекобійної зброї
Секретар РНБО Рустем Умєров анонсував Технологічну Ставку, де обговорять засоби протидії "шахедам" та далекобійну зброю. Також на Ставці Верховного Головнокомандувача розглянуть підготовку до опалювального сезону.
Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Рустем Умєров повідомив про підготовку проведення невдовзі формату Технологічної Ставки, на якій розглянуть питання забезпечення військ надійними засобами: від систем протидії "шахедам" до засобів далекобійної відповіді агресору. Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.
Найближчим часом готуємо також формат Технологічної Ставки, на якій опрацюємо питання забезпечення наших військ надійними засобами – від систем протидії "шахедам" до засобів далекобійної відповіді агресору. Українські відповіді росії мають відчуватися більше
Також Умєров повідомив, що на цьому тижні в форматі Ставки Верховного Головнокомандувача планується розглянути ключові питання підготовки до опалювального сезону: енергетичної безпеки, захисту критичної інфраструктури та стійкості держави.
Відповідні доручення президента Володимира Зеленського вже є, контролюємо виконання
За словами секретаря РНБО, у фокусі такі питання: забезпечення газом, паливом та електроенергією, повна реалізація відповідних домовленостей з партнерами: готовність критичної інфраструктури; захист від російських ракетних і дронових атак, забезпечення необхідним підрозділів ППО.
Нагадаємо
Президент Зеленський заявив, що Україна використовує власну далекобійну зброю для ударів по території росії. Він спростував повідомлення про обмеження з боку США, наголосивши, що це питання ніколи не обговорювалося.