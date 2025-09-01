$41.320.06
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
07:50 • 8780 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
06:45 • 17643 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
05:46 • 19539 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
05:39 • 20665 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 22707 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53 • 20898 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
30 августа, 16:05 • 52349 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 89561 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
30 августа, 13:06 • 99871 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтят
07:50 • 8780 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиака
06:45 • 17645 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения05:46 • 19540 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto05:39 • 20666 просмотра
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 118722 просмотра
Умеров анонсировал в ближайшее время проведение Технологической Ставки: проработают обеспечение средствами дальнобойного оружия

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Секретарь СНБО Рустем Умеров анонсировал Технологическую Ставку, где обсудят средства противодействия "шахедам" и дальнобойное оружие. Также на Ставке Верховного Главнокомандующего рассмотрят подготовку к отопительному сезону.

Умеров анонсировал в ближайшее время проведение Технологической Ставки: проработают обеспечение средствами дальнобойного оружия

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров сообщил о подготовке к проведению в скором времени формата Технологической Ставки, на которой рассмотрят вопросы обеспечения войск надежными средствами: от систем противодействия "шахедам" до средств дальнобойного ответа агрессору. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.

В ближайшее время готовим также формат Технологической Ставки, на которой проработаем вопросы обеспечения наших войск надежными средствами – от систем противодействия "шахедам" до средств дальнобойного ответа агрессору. Украинские ответы россии должны ощущаться больше

- говорится в сообщении.

Также Умеров сообщил, что на этой неделе в формате Ставки Верховного Главнокомандующего планируется рассмотреть ключевые вопросы подготовки к отопительному сезону: энергетической безопасности, защиты критической инфраструктуры и устойчивости государства.

Соответствующие поручения президента Владимира Зеленского уже есть, контролируем выполнение

- отметил он.

По словам секретаря СНБО, в фокусе такие вопросы: обеспечение газом, топливом и электроэнергией, полная реализация соответствующих договоренностей с партнерами: готовность критической инфраструктуры; защита от российских ракетных и дроновых атак, обеспечение необходимым подразделений ПВО.

Напомним

Президент Зеленский заявил, что Украина использует собственное дальнобойное оружие для ударов по территории России. Он опроверг сообщения об ограничениях со стороны США, подчеркнув, что этот вопрос никогда не обсуждался.

Ольга Розгон

ПолитикаТехнологии
Электроэнергия
Рустем Умеров
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Владимир Зеленский
Украина