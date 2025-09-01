Умеров анонсировал в ближайшее время проведение Технологической Ставки: проработают обеспечение средствами дальнобойного оружия

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров сообщил о подготовке к проведению в скором времени формата Технологической Ставки, на которой рассмотрят вопросы обеспечения войск надежными средствами: от систем противодействия "шахедам" до средств дальнобойного ответа агрессору. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.

В ближайшее время готовим также формат Технологической Ставки, на которой проработаем вопросы обеспечения наших войск надежными средствами – от систем противодействия "шахедам" до средств дальнобойного ответа агрессору. Украинские ответы россии должны ощущаться больше - говорится в сообщении.

Также Умеров сообщил, что на этой неделе в формате Ставки Верховного Главнокомандующего планируется рассмотреть ключевые вопросы подготовки к отопительному сезону: энергетической безопасности, защиты критической инфраструктуры и устойчивости государства.

Соответствующие поручения президента Владимира Зеленского уже есть, контролируем выполнение - отметил он.

По словам секретаря СНБО, в фокусе такие вопросы: обеспечение газом, топливом и электроэнергией, полная реализация соответствующих договоренностей с партнерами: готовность критической инфраструктуры; защита от российских ракетных и дроновых атак, обеспечение необходимым подразделений ПВО.

Президент Зеленский заявил, что Украина использует собственное дальнобойное оружие для ударов по территории России. Он опроверг сообщения об ограничениях со стороны США, подчеркнув, что этот вопрос никогда не обсуждался.