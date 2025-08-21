Зеленський розкрив реальний стан справ на фронті та повідомив про співвідношення кількості дронів

$41.380.02
48.170.16
ukenru
07:38 • 9260 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
06:16 • 20069 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
05:30 • 27211 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 55079 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 144432 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 67019 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 118324 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 306026 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 93808 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 87188 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2м/с
43%
745мм
Популярнi новини
"Зірвані плани противника": українські бійці показали нищівні удари по окупантах на Краматорському напрямкуVideo20 серпня, 23:57 • 21229 перегляди
кремль відмовляється від двосторонньої зустрічі путіна з Зеленським, пропонуючи "стамбульський формат" - ISW21 серпня, 00:59 • 43089 перегляди
Україна під масованим нічним ударом: вибухи у Києві, Львові та Луцьку21 серпня, 01:48 • 48464 перегляди
Удар по Мукачеву: щонайменше 12 постраждалих, місцевих просять залишатися вдома04:21 • 45133 перегляди
Ракетна атака рф на підприємство на Закарпатті: зруйновано склади - ОВА05:21 • 27908 перегляди
Публікації
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 65925 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 144432 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 118324 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto20 серпня, 08:14 • 306026 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 277944 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Джей Ді Венс
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Крим
Волинська область
Реклама
УНН Lite
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 39851 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 36356 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 37003 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 65649 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 79982 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Крилата ракета
Х-47М2 «Кинджал»
Гривня
Євро

Зеленський розкрив реальний стан справ на фронті та повідомив про співвідношення кількості дронів

Київ • УНН

 • 188 перегляди

Президент України Володимир Зеленський детально окреслив ситуацію на фронті, підкресливши ефективність українських військ та наголосивши на потребі міжнародної підтримки. Він також звернув увагу на проблематику протидії дронам, відзначивши зміну співвідношення на користь України.

Зеленський розкрив реальний стан справ на фронті та повідомив про співвідношення кількості дронів

Президент України Володимир Зеленський детально окреслив ситуацію на фронті, підкресливши ефективність українських військ у ключових напрямках та наголосивши на потребі міжнародної підтримки для протидії новим загрозам, зокрема дронам противника.

Про це Зеленський повідомив під час спілкування із журналістами, пише УНН.

Деталі

На Покровському напрямку українські війська успішно ліквідують прориви противника.

На Покровському напрямку – там, де було просочування через наші лінії, знищуємо окупантів, які пройшли вглиб. Знищено їх на 90%, майже на 100%

– підкреслив Президент.

За словами глави держави, у Донецькій області 54-та бригада відновлює позиції, а в Луганській спостерігаються позитивні результати бойових дій.

Запорізький напрямок залишається активним: російська сторона нарощує сили та переводить частини з Курського фронту.

Наші позиції не втрачено, проте ворог продовжує перекидання військ

– зазначив президент.

В Куп’янську та на північних рубежах тривають контрдиверсійні операції проти груп противника, а у Сумській області загроз просування не спостерігається.

Українська присутність у Курській області стримує перекидання десятків тисяч російських військових на Донеччину та інші ключові напрямки.

Президент також звернув увагу на проблематику протидії дронам:

Рускіє" збільшили кількість дронів, ми через брак фінансування не збільшили поки. При тому, що можливості є. Сьогодні на основних напрямках 1,1 до 1 на нашу користь, але ми не можемо це порівняти з тим, що було місяць тому – 1,4 до 1, і з реальними можливостями, які в нас є з точки зору виробництва – 2,5–3 до 1

 - наголосив глава держави.

Зеленський підтвердив, що ведуться переговори про додаткову підтримку від міжнародних партнерів та про фінансування саме для виготовлення БпЛА.

Нагадаємо

Президент Зеленський заявив, що Україна не піде на компроміси щодо своїх територій, включаючи Донбас та Крим. Він підкреслив, що юридично Україна не визнає жодної окупації.

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітика
Курськ
Покровськ
Курська область
Донецька область
Сумська область
Луганська область
Запорізька область
Збройні сили України
Крим
Володимир Зеленський
Україна
Безпілотний літальний апарат
Куп'янськ