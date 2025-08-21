Зеленський розкрив реальний стан справ на фронті та повідомив про співвідношення кількості дронів
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський детально окреслив ситуацію на фронті, підкресливши ефективність українських військ та наголосивши на потребі міжнародної підтримки. Він також звернув увагу на проблематику протидії дронам, відзначивши зміну співвідношення на користь України.
Про це Зеленський повідомив під час спілкування із журналістами, пише УНН.
Деталі
На Покровському напрямку українські війська успішно ліквідують прориви противника.
На Покровському напрямку – там, де було просочування через наші лінії, знищуємо окупантів, які пройшли вглиб. Знищено їх на 90%, майже на 100%
За словами глави держави, у Донецькій області 54-та бригада відновлює позиції, а в Луганській спостерігаються позитивні результати бойових дій.
Запорізький напрямок залишається активним: російська сторона нарощує сили та переводить частини з Курського фронту.
Наші позиції не втрачено, проте ворог продовжує перекидання військ
В Куп’янську та на північних рубежах тривають контрдиверсійні операції проти груп противника, а у Сумській області загроз просування не спостерігається.
Українська присутність у Курській області стримує перекидання десятків тисяч російських військових на Донеччину та інші ключові напрямки.
Президент також звернув увагу на проблематику протидії дронам:
Рускіє" збільшили кількість дронів, ми через брак фінансування не збільшили поки. При тому, що можливості є. Сьогодні на основних напрямках 1,1 до 1 на нашу користь, але ми не можемо це порівняти з тим, що було місяць тому – 1,4 до 1, і з реальними можливостями, які в нас є з точки зору виробництва – 2,5–3 до 1
Зеленський підтвердив, що ведуться переговори про додаткову підтримку від міжнародних партнерів та про фінансування саме для виготовлення БпЛА.
