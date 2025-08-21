Зеленский раскрыл реальное положение дел на фронте и сообщил о соотношении количества дронов

Президент Украины Владимир Зеленский подробно обрисовал ситуацию на фронте, подчеркнув эффективность украинских войск на ключевых направлениях и отметив необходимость международной поддержки для противодействия новым угрозам, в частности дронам противника.

На Покровском направлении украинские войска успешно ликвидируют прорывы противника.

На Покровском направлении – там, где было просачивание через наши линии, уничтожаем оккупантов, которые прошли вглубь. Уничтожено их на 90%, почти на 100%

По словам главы государства, в Донецкой области 54-я бригада восстанавливает позиции, а в Луганской наблюдаются положительные результаты боевых действий.

Запорожское направление остается активным: российская сторона наращивает силы и переводит части с Курского фронта.

В Купянске и на северных рубежах продолжаются контрдиверсионные операции против групп противника, а в Сумской области угроз продвижения не наблюдается.

Украинское присутствие в Курской области сдерживает переброску десятков тысяч российских военных на Донетчину и другие ключевые направления.

Президент также обратил внимание на проблематику противодействия дронам:

Русские" увеличили количество дронов, мы из-за нехватки финансирования не увеличили пока. При том, что возможности есть. Сегодня на основных направлениях 1,1 к 1 в нашу пользу, но мы не можем это сравнить с тем, что было месяц назад – 1,4 к 1, и с реальными возможностями, которые у нас есть с точки зрения производства – 2,5–3 к 1