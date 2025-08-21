$41.380.02
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоров
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Зеленский раскрыл реальное положение дел на фронте и сообщил о соотношении количества дронов

Киев • УНН

 • 736 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский подробно обрисовал ситуацию на фронте, подчеркнув эффективность украинских войск и акцентировав внимание на необходимости международной поддержки. Он также обратил внимание на проблематику противодействия дронам, отметив изменение соотношения в пользу Украины.

Зеленский раскрыл реальное положение дел на фронте и сообщил о соотношении количества дронов

Президент Украины Владимир Зеленский подробно обрисовал ситуацию на фронте, подчеркнув эффективность украинских войск на ключевых направлениях и отметив необходимость международной поддержки для противодействия новым угрозам, в частности дронам противника.

Об этом Зеленский сообщил во время общения с журналистами, пишет УНН.

Детали

На Покровском направлении украинские войска успешно ликвидируют прорывы противника.

На Покровском направлении – там, где было просачивание через наши линии, уничтожаем оккупантов, которые прошли вглубь. Уничтожено их на 90%, почти на 100%

– подчеркнул Президент.

По словам главы государства, в Донецкой области 54-я бригада восстанавливает позиции, а в Луганской наблюдаются положительные результаты боевых действий.

Запорожское направление остается активным: российская сторона наращивает силы и переводит части с Курского фронта.

Наши позиции не потеряны, однако враг продолжает переброску войск

– отметил президент.

В Купянске и на северных рубежах продолжаются контрдиверсионные операции против групп противника, а в Сумской области угроз продвижения не наблюдается.

Украинское присутствие в Курской области сдерживает переброску десятков тысяч российских военных на Донетчину и другие ключевые направления.

Президент также обратил внимание на проблематику противодействия дронам:

Русские" увеличили количество дронов, мы из-за нехватки финансирования не увеличили пока. При том, что возможности есть. Сегодня на основных направлениях 1,1 к 1 в нашу пользу, но мы не можем это сравнить с тем, что было месяц назад – 1,4 к 1, и с реальными возможностями, которые у нас есть с точки зрения производства – 2,5–3 к 1

 - подчеркнул глава государства.

Зеленский подтвердил, что ведутся переговоры о дополнительной поддержке от международных партнеров и о финансировании именно для изготовления БпЛА.

Напомним

Президент Зеленский заявил, что Украина не пойдет на компромиссы относительно своих территорий, включая Донбасс и Крым. Он подчеркнул, что юридически Украина не признает никакой оккупации.

Степан Гафтко

