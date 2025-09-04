Украина создает эшелонированную систему противодействия вражеским "шахедам" и "гераням" - Сырский

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский заявил, что в Украине создают эшелонированную систему противодействия вражеским "шахедам" и "гераням", передает УНН.

По словам Сырского, в Силах обороны Украины продолжается работа по наращиванию возможностей по направлению противодействия ударным дронам типа "шахед".

Провел комплексное совещание, посвященное развитию этого сегмента противовоздушной обороны. Мы создаем эшелонированную систему противодействия вражеским "шахедам" и "гераням". Наша общая задача – формировать больше таких экипажей, обучать больше операторов-истребителей, обеспечивать для них больше эффективных средств поражения и РЛС

Во время совещания Сырский заслушал доклады об эффективности выполнения задач подразделениями БпЛА-перехватчиков; состоянии и перспективах обеспечения подразделений различными типами дронов; порядке дальнейших действий по повышению эффективности борьбы с ударными и разведывательными БпЛА противника; имеющихся проблемных вопросах и предложениях по их решению.

Направление ПВО приоритетно и для государства, и для Вооруженных Сил, и для меня лично как Главнокомандующего. Ведь от результативности нашей системы "антишахедов", от надежности противоракетной обороны зависит безопасность украинского тыла. Поэтому – продолжаем отбор личного состава для комплектования экипажей БпЛА-перехватчиков, формируем новые штатные подразделения