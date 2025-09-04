Украина создает эшелонированную систему противодействия вражеским "шахедам" и "гераням" - Сырский

$41.370.01
17:30 • 172 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
14:39 • 6378 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
14:02 • 12496 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 17576 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 23039 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13 • 23219 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
4 сентября, 08:05 • 20014 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 40859 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 40302 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 43019 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 283642 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 277168 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 274938 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 267654 просмотра
Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне3 сентября, 23:48 • 31302 просмотра
публикации
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 23356 просмотра
К любому столу: топ вкусных и простых рецептов греческого салатаPhoto4 сентября, 07:53 • 20026 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 40859 просмотра
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной аренеPhoto3 сентября, 14:49 • 38772 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 77124 просмотра
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 10605 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 23356 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 12123 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 17893 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 19941 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
R-360 Нептун
Ми-8
Бильд
Facebook

Украина создает эшелонированную систему противодействия вражеским "шахедам" и "гераням" - Сырский

Киев • УНН

 • 280 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о создании эшелонированной системы противодействия вражеским "шахедам" и "гераням". Приоритетом является формирование экипажей, обучение операторов и обеспечение эффективными средствами поражения.

Украина создает эшелонированную систему противодействия вражеским "шахедам" и "гераням" - Сырский

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский заявил, что в Украине создают эшелонированную систему противодействия вражеским "шахедам" и "гераням", передает УНН.

Детали

По словам Сырского, в Силах обороны Украины продолжается работа по наращиванию возможностей по направлению противодействия ударным дронам типа "шахед".

Провел комплексное совещание, посвященное развитию этого сегмента противовоздушной обороны. Мы создаем эшелонированную систему противодействия вражеским "шахедам" и "гераням". Наша общая задача – формировать больше таких экипажей, обучать больше операторов-истребителей, обеспечивать для них больше эффективных средств поражения и РЛС

- сообщил Главнокомандующий.

Добавим

Во время совещания Сырский заслушал доклады об эффективности выполнения задач подразделениями БпЛА-перехватчиков; состоянии и перспективах обеспечения подразделений различными типами дронов; порядке дальнейших действий по повышению эффективности борьбы с ударными и разведывательными БпЛА противника; имеющихся проблемных вопросах и предложениях по их решению.

Качество украинских дипстрайков должно ощутимо возрасти: Зеленский заявил, что на технологической Ставке будут производители украинских ракет и дронов01.09.25, 15:32 • 7368 просмотров

Направление ПВО приоритетно и для государства, и для Вооруженных Сил, и для меня лично как Главнокомандующего. Ведь от результативности нашей системы "антишахедов", от надежности противоракетной обороны зависит безопасность украинского тыла. Поэтому – продолжаем отбор личного состава для комплектования экипажей БпЛА-перехватчиков, формируем новые штатные подразделения

- добавил Сырский.

По итогам совещания Главнокомандующий поставил задачи для устранения недостатков и усиления работы по направлению дронов-перехватчиков.

Зеленский раскрыл реальное положение дел на фронте и сообщил о соотношении количества дронов21.08.25, 12:34 • 5754 просмотра

Антонина Туманова

Война в УкраинеТехнологии
Вооруженные силы Украины
Шахед-136
Александр Сырский
Украина