Украина работает над созданием новой архитектуры безопасности для сдерживания России - Зеленский
Киев • УНН
Украина разрабатывает новую архитектуру безопасности на суше, море и в воздухе для сдерживания российской агрессии. Президент Зеленский сообщил, что это поможет уменьшить вероятность продолжения войны и подтолкнет РФ к мирному соглашению.
Вооруженные силы Украины работают над созданием новой архитектуры безопасности, которая должна помочь сдержать российскую агрессию. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на видеоконференции на форуме Ambrosetti, сообщает Rai News, пишет УНН.
Детали
Я не могу поделиться всеми деталями, но мы готовимся на суше, море и в воздухе. Мы работаем над планом, который остановит Россию. Будут системы беспилотников, которые помогут нам уменьшить вероятность продолжения этой войны Россией
Глава государства также заявил, что усовершенствованные оборонные системы помогут подтолкнуть россиян к миру.
Мы работаем над усовершенствованием оборонных систем и предотвращением нападений россиян, и это подтолкнет их к подписанию мирного соглашения
Президент добавил, что для реализации этих планов нужна поддержка США.
Дополнение
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о создании эшелонированной системы противодействия "шахедам" и "гераням", которые Россия запускает по Украине. Приоритетом является формирование экипажей, обучение операторов и их обеспечение эффективными средствами поражения.
Президент Зеленский сообщил об обсуждении нового формата защиты украинского неба с президентом США Дональдом Трампом. Этот формат должен обеспечить независимость от российских атак.