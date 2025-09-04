$41.370.01
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – Веніславський
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Всесвітній день сексуального здоров'я: фахівці дали поради для його підтримки
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Зеленський обговорив із Трампом новий формат захисту українського неба

Київ • УНН

 • 826 перегляди

Президент Зеленський повідомив про обговорення нового формату захисту українського неба з Трампом. Цей формат має забезпечити незалежність від російських атак.

Зеленський обговорив із Трампом новий формат захисту українського неба

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час розмови із президентом США Дональдом Трампом йшлося про новий формат захисту українського неба, передає УНН із посиланням на ОП.

Деталі

Як повідомили в Офісі Президента, під час розмови з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом йшлося, серед іншого, про максимальний захист українського неба.

Президент України зазначив, що, поки немає миру, українці мають не залежати від постійних російських атак, російські ракети та дрони не повинні забирати життя.

Ми розглядаємо один формат. Вчора детально про це говорили з Емманюелем, говорили вперше про такий формат. Сьогодні поділилися з партнерами, після цього поділилися з Президентом Трампом. Якщо ми отримаємо позитивний сигнал від США, тому що технічно від них багато в цьому форматі захисту неба залежить, – якщо ми отримаємо від них позитивний сигнал, будемо раді поділитися цією інформацією 

– додав Глава держави.

Лідери домовилися про подальші контакти.

Йшлося про тиск на росію для припинення війни: Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом та європейськими лідерами04.09.25, 19:23 • 1176 переглядiв

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп дуже не задоволений, що російська нафта купується Європою, зокрема Угорщиною та Словаччиною, які скаржилися Трампу, після ударів Україною по російських НПЗ.

Антоніна Туманова

