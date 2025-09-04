Зеленський обговорив із Трампом новий формат захисту українського неба

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час розмови із президентом США Дональдом Трампом йшлося про новий формат захисту українського неба, передає УНН із посиланням на ОП.

Як повідомили в Офісі Президента, під час розмови з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом йшлося, серед іншого, про максимальний захист українського неба.

Президент України зазначив, що, поки немає миру, українці мають не залежати від постійних російських атак, російські ракети та дрони не повинні забирати життя.

Ми розглядаємо один формат. Вчора детально про це говорили з Емманюелем, говорили вперше про такий формат. Сьогодні поділилися з партнерами, після цього поділилися з Президентом Трампом. Якщо ми отримаємо позитивний сигнал від США, тому що технічно від них багато в цьому форматі захисту неба залежить, – якщо ми отримаємо від них позитивний сигнал, будемо раді поділитися цією інформацією