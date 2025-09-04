Зеленский обсудил с Трампом новый формат защиты украинского неба

$41.370.01
48.200.03
ukenru
14:39 • 5504 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
14:02 • 11655 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 16945 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 22473 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13 • 22745 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
4 сентября, 08:05 • 19780 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 40440 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 40207 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 42898 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08 • 38064 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1.2м/с
54%
753мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 283185 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 276699 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 274459 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 267189 просмотра
Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне3 сентября, 23:48 • 30880 просмотра
публикации
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 22826 просмотра
К любому столу: топ вкусных и простых рецептов греческого салатаPhoto4 сентября, 07:53 • 19651 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 40440 просмотра
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной аренеPhoto3 сентября, 14:49 • 38463 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 76794 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Денис Шмыгаль
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Чернигов
Европа
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 10461 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 22826 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 11996 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 17772 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 19816 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
R-360 Нептун
Ми-8
Бильд
Facebook

Зеленский обсудил с Трампом новый формат защиты украинского неба

Киев • УНН

 • 150 просмотра

Президент Зеленский сообщил об обсуждении нового формата защиты украинского неба с Трампом. Этот формат должен обеспечить независимость от российских атак.

Зеленский обсудил с Трампом новый формат защиты украинского неба

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время разговора с президентом США Дональдом Трампом речь шла о новом формате защиты украинского неба, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Как сообщили в Офисе Президента, во время разговора с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом речь шла, среди прочего, о максимальной защите украинского неба.

Президент Украины отметил, что, пока нет мира, украинцы не должны зависеть от постоянных российских атак, российские ракеты и дроны не должны уносить жизни.

Мы рассматриваем один формат. Вчера подробно об этом говорили с Эммануэлем, говорили впервые о таком формате. Сегодня поделились с партнерами, после этого поделились с Президентом Трампом. Если мы получим положительный сигнал от США, потому что технически от них многое в этом формате защиты неба зависит, – если мы получим от них положительный сигнал, будем рады поделиться этой информацией

– добавил Глава государства.

Лидеры договорились о дальнейших контактах.

Речь шла о давлении на россию для прекращения войны: Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом и европейскими лидерами04.09.25, 19:23 • 898 просмотров

Напомним

Президент США Дональд Трамп очень недоволен, что российская нефть покупается Европой, в частности Венгрией и Словакией, которые жаловались Трампу после ударов Украиной по российским НПЗ.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Дональд Трамп
Европа
Словакия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Венгрия
Украина