Зеленский обсудил с Трампом новый формат защиты украинского неба
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил об обсуждении нового формата защиты украинского неба с Трампом. Этот формат должен обеспечить независимость от российских атак.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время разговора с президентом США Дональдом Трампом речь шла о новом формате защиты украинского неба, передает УНН со ссылкой на ОП.
Детали
Как сообщили в Офисе Президента, во время разговора с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом речь шла, среди прочего, о максимальной защите украинского неба.
Президент Украины отметил, что, пока нет мира, украинцы не должны зависеть от постоянных российских атак, российские ракеты и дроны не должны уносить жизни.
Мы рассматриваем один формат. Вчера подробно об этом говорили с Эммануэлем, говорили впервые о таком формате. Сегодня поделились с партнерами, после этого поделились с Президентом Трампом. Если мы получим положительный сигнал от США, потому что технически от них многое в этом формате защиты неба зависит, – если мы получим от них положительный сигнал, будем рады поделиться этой информацией
Лидеры договорились о дальнейших контактах.
Речь шла о давлении на россию для прекращения войны: Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом и европейскими лидерами04.09.25, 19:23 • 898 просмотров
Напомним
Президент США Дональд Трамп очень недоволен, что российская нефть покупается Европой, в частности Венгрией и Словакией, которые жаловались Трампу после ударов Украиной по российским НПЗ.