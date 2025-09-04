Зеленский обсудил с Трампом новый формат защиты украинского неба

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время разговора с президентом США Дональдом Трампом речь шла о новом формате защиты украинского неба, передает УНН со ссылкой на ОП.

Как сообщили в Офисе Президента, во время разговора с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом речь шла, среди прочего, о максимальной защите украинского неба.

Президент Украины отметил, что, пока нет мира, украинцы не должны зависеть от постоянных российских атак, российские ракеты и дроны не должны уносить жизни.

Мы рассматриваем один формат. Вчера подробно об этом говорили с Эммануэлем, говорили впервые о таком формате. Сегодня поделились с партнерами, после этого поделились с Президентом Трампом. Если мы получим положительный сигнал от США, потому что технически от них многое в этом формате защиты неба зависит, – если мы получим от них положительный сигнал, будем рады поделиться этой информацией