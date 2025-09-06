В Запорожье уже 15 раненых в результате вечерней атаки дронов РФ

$41.350.00
48.130.00
ukenru
19:15 • 1080 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 25853 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 47446 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 44582 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 40253 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 48101 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 58215 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 34905 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 42452 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 46100 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1.3м/с
62%
756мм
Популярные новости
Сорвал флаг, порвал его и начал топтать ногами: в Кропивницком задержали мужчину6 сентября, 11:52 • 6086 просмотра
Европа отчаянно нуждается в помощи США: Bloomberg раскрыл "слабые места" европейской обороноспособности6 сентября, 12:19 • 9028 просмотра
В рф углубляется кризис в металлургической отрасли, экспорт также "просел"6 сентября, 12:55 • 4564 просмотра
В Украине планируют отменить акты выполненных работ, законопроект уже в Раде - Свириденко6 сентября, 13:14 • 6568 просмотра
Протест польских фермеров: движение грузовиков через пункт пропуска "Медыка" возобновлено6 сентября, 13:28 • 13229 просмотра
публикации
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 47446 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 44582 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 58215 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 39724 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 62904 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Си Цзиньпин
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Государственная граница Украины
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo18:22 • 2412 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 43468 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 96544 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 41460 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 45639 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
MIM-104 Patriot
Хранитель
Facebook
E-6 Mercury

В Запорожье уже 15 раненых в результате вечерней атаки дронов РФ

Киев • УНН

 • 100 просмотра

Аварийно-спасательные работы в Запорожье завершены. В результате вечерней атаки дронов 15 человек получили ранения, четверо госпитализированы.

В Запорожье уже 15 раненых в результате вечерней атаки дронов РФ

В Запорожье завершены аварийно-спасательные работы. Число раненых в результате вечерней атаки дронов возросло до 15. Об этом информирует УНН со ссылкой на главу Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова, Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

15 человек получили ранения в результате вражеской атаки на Запорожье

- сообщил чиновник.

По словам Федорова, 4 человека госпитализированы, еще 11 - лечатся амбулаторно. Медики оказывают всю необходимую помощь каждому.

Как отметили в ГСЧС, по состоянию на 22:00 спасатели завершили аварийные работы, коммунальные службы проводят восстановление.

"Ликвидировано возгорание в жилом доме площадью 80 кв. м и сухой травы площадью 300 кв. м.", - добавили спасатели.

Напомним

Вечером 6 сентября Запорожье атаковали беспилотники. Частично разрушены жилые дома и детский сад, возник пожар площадью около 80 кв. м. Обломками повреждены соседние сооружения.

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Запорожье