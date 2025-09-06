В Запорожье уже 15 раненых в результате вечерней атаки дронов РФ
Киев • УНН
Аварийно-спасательные работы в Запорожье завершены. В результате вечерней атаки дронов 15 человек получили ранения, четверо госпитализированы.
В Запорожье завершены аварийно-спасательные работы. Число раненых в результате вечерней атаки дронов возросло до 15. Об этом информирует УНН со ссылкой на главу Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова, Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
15 человек получили ранения в результате вражеской атаки на Запорожье
По словам Федорова, 4 человека госпитализированы, еще 11 - лечатся амбулаторно. Медики оказывают всю необходимую помощь каждому.
Как отметили в ГСЧС, по состоянию на 22:00 спасатели завершили аварийные работы, коммунальные службы проводят восстановление.
"Ликвидировано возгорание в жилом доме площадью 80 кв. м и сухой травы площадью 300 кв. м.", - добавили спасатели.
Напомним
Вечером 6 сентября Запорожье атаковали беспилотники. Частично разрушены жилые дома и детский сад, возник пожар площадью около 80 кв. м. Обломками повреждены соседние сооружения.