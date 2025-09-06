Атака рф на Запоріжжя: двоє постраждали, ще одну людину дістали з-під завалів
Київ • УНН
Ввечері 6 вересня Запоріжжя атакували безпілотники. З-під завалів врятовано одну людину, ще двоє травмовані.
У Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу врятували людину, ще двоє постраждали, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Деталі
Ввечері 6 вересня ворог атакував місто безпілотниками.
Підрозділи ДСНС врятували з-під завалів одну людину. Попередньо ще двоє людей отримали травми.
Частково зруйновані житлові будинки та дитячий садок, виникла пожежа площею близько 80 кв. м. Уламками пошкоджені сусідні споруди.
На місці працюють усі екстрені служби.
Нагадаємо
Армія рф атакує Запоріжжя дронами. Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, є влучання, виникла пожежа.