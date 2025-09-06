Атака рф на Запоріжжя: двоє постраждали, ще одну людину дістали з-під завалів

$41.350.00
48.130.00
ukenru
Ексклюзив
12:37 • 23680 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 40073 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 39602 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 37261 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 45647 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 56013 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 34244 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 41911 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 45626 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 37458 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1.5м/с
56%
756мм
Популярнi новини
Відновлення колій і контактної мережі після ворожих обстрілів на Донеччині триватиме до кінця доби - Укрзалізниця 6 вересня, 08:49 • 4286 перегляди
Внаслідок ДТП в Ізмаїлі загинула донька депутата Київради Бойченка 6 вересня, 09:01 • 17508 перегляди
У Чернігові росіяни скинули з дрона пропагандистські листівки у вигляді 100-гривневих купюр6 вересня, 10:08 • 7590 перегляди
Європа відчайдушно потребує допомоги США: Bloomberg розкрив "склабкі місця" європейської обороноздатності12:19 • 5514 перегляди
Протест польських фермерів: рух вантажівок через пункт пропуску "Медика" відновили13:28 • 11196 перегляди
Публікації
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 40083 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 39609 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 56017 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 38195 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 61436 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Майк Джонсон (політик)
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Франція
Китай
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 42529 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 95235 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 40653 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 44843 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 45891 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
MIM-104 Patriot
The Guardian
Facebook
Шахед-136

Атака рф на Запоріжжя: двоє постраждали, ще одну людину дістали з-під завалів

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Ввечері 6 вересня Запоріжжя атакували безпілотники. З-під завалів врятовано одну людину, ще двоє травмовані.

Атака рф на Запоріжжя: двоє постраждали, ще одну людину дістали з-під завалів

У Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу врятували людину, ще двоє постраждали, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

Ввечері 6 вересня ворог атакував місто безпілотниками.

Підрозділи ДСНС врятували з-під завалів одну людину. Попередньо ще двоє людей отримали травми.

Частково зруйновані житлові будинки та дитячий садок, виникла пожежа площею близько 80 кв. м. Уламками пошкоджені сусідні споруди.

На місці працюють усі екстрені служби.

Атака рф на Запоріжжя: пошкоджено 6 багатоповерхових та 4 приватних будинки, є поранена06.09.25, 20:27 • 726 переглядiв

Нагадаємо

Армія рф атакує Запоріжжя дронами. Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, є влучання, виникла пожежа.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Запоріжжя