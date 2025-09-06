Запоріжжя під атакою ворожих дронів: зафіксовано влучання, виникла пожежа
Київ • УНН
російська армія атакувала Запоріжжя безпілотниками, спричинивши влучання та пожежу. Інформації про постраждалих наразі немає.
Армія рф атакує Запоріжжя дронами. Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, є влучання, виникла пожежа, передає УНН.
Ворог атакує Запоріжжя БпЛА. Є влучання. Виникла пожежа
За словами голови ОВА, на зараз інформації щодо постраждалих немає.
