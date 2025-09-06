Запорожье под атакой вражеских дронов: зафиксировано попадание, возник пожар
Киев • УНН
российская армия атаковала Запорожье беспилотниками, вызвав попадание и пожар. Информации о пострадавших пока нет.
Армия рф атакует Запорожье дронами. Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, есть попадания, возник пожар, передает УНН.
Враг атакует Запорожье БпЛА. Есть попадания. Возник пожар
По словам главы ОВА, на данный момент информации о пострадавших нет.
