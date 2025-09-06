$41.350.00
Ексклюзив
12:37 • 23010 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 38003 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 38177 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 36423 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 44942 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 55353 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 34051 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 41740 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 45502 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 37425 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
Ексклюзив
Ексклюзив
Атака рф на Запоріжжя: пошкоджено 6 багатоповерхових та 4 приватних будинки, є поранена

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Внаслідок атаки на Запоріжжя пошкоджено 6 багатоповерхових та 4 приватних будинки. Жінка отримала осколкове поранення голови.

Атака рф на Запоріжжя: пошкоджено 6 багатоповерхових та 4 приватних будинки, є поранена

Пошкоджено 6 багатоповерхових та 4 приватних будинки внаслідок атаки окупантів на Запоріжжя, постраждала жінка. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

За словами голови Запорізької ОВА, у частині будинків вибиті вікна та пошкоджені балкони, у приватному секторі - покрівлі. Зафіксовано також пожежу в нежитловій будівлі.

У результаті атаки, жінка дістала поранень внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя. У неї осколкове поранення голови. Медики надають всю необхідну допомогу.

Після оголошення "відбою" районні адміністрації проведуть обстеження територій, щоб зафіксувати всі пошкодження. Комунальні служби вже готуються до аварійних робіт - зокрема закриватимуть вікна у житлових будинках, аби захистити людей і їхні помешкання 

- додав Федоров.

Скерували щонайменше сім безпілотників: у Запоріжжі пошкоджено дитсадок та житловий будинок06.09.25, 19:57 • 892 перегляди

Нагадаємо

Армія рф атакує Запоріжжя дронами. Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, є влучання, виникла пожежа.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Іван Федоров
Запоріжжя