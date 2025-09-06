Атака рф на Запоріжжя: пошкоджено 6 багатоповерхових та 4 приватних будинки, є поранена

Пошкоджено 6 багатоповерхових та 4 приватних будинки внаслідок атаки окупантів на Запоріжжя, постраждала жінка. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

За словами голови Запорізької ОВА, у частині будинків вибиті вікна та пошкоджені балкони, у приватному секторі - покрівлі. Зафіксовано також пожежу в нежитловій будівлі.

У результаті атаки, жінка дістала поранень внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя. У неї осколкове поранення голови. Медики надають всю необхідну допомогу.

Після оголошення "відбою" районні адміністрації проведуть обстеження територій, щоб зафіксувати всі пошкодження. Комунальні служби вже готуються до аварійних робіт - зокрема закриватимуть вікна у житлових будинках, аби захистити людей і їхні помешкання