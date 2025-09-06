Атака рф на Запорожье: повреждены 6 многоэтажных и 4 частных дома, есть раненая

Повреждены 6 многоэтажных и 4 частных дома в результате атаки оккупантов на Запорожье, пострадала женщина. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По словам главы Запорожской ОВА, в части домов выбиты окна и повреждены балконы, в частном секторе - кровли. Зафиксирован также пожар в нежилом здании.

В результате атаки женщина получила ранения вследствие вражеского обстрела Запорожья. У нее осколочное ранение головы. Медики оказывают всю необходимую помощь.

После объявления "отбоя" районные администрации проведут обследование территорий, чтобы зафиксировать все повреждения. Коммунальные службы уже готовятся к аварийным работам - в частности, будут закрывать окна в жилых домах, чтобы защитить людей и их жилища - добавил Федоров.

Напомним

Армия РФ атакует Запорожье дронами. Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, есть попадания, возник пожар.