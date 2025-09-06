$41.350.00
48.130.00
ukenru
Эксклюзив
12:37 • 23083 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 38216 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 38317 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 36500 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 45005 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 55421 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 34076 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 41754 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 45511 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 37428 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
Атака рф на Запорожье: повреждены 6 многоэтажных и 4 частных дома, есть раненая

Киев • УНН

 • 130 просмотра

В результате атаки на Запорожье повреждены 6 многоэтажных и 4 частных дома. Женщина получила осколочное ранение головы.

Атака рф на Запорожье: повреждены 6 многоэтажных и 4 частных дома, есть раненая

Повреждены 6 многоэтажных и 4 частных дома в результате атаки оккупантов на Запорожье, пострадала женщина. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По словам главы Запорожской ОВА, в части домов выбиты окна и повреждены балконы, в частном секторе - кровли. Зафиксирован также пожар в нежилом здании.

В результате атаки женщина получила ранения вследствие вражеского обстрела Запорожья. У нее осколочное ранение головы. Медики оказывают всю необходимую помощь.

После объявления "отбоя" районные администрации проведут обследование территорий, чтобы зафиксировать все повреждения. Коммунальные службы уже готовятся к аварийным работам - в частности, будут закрывать окна в жилых домах, чтобы защитить людей и их жилища 

- добавил Федоров.

Направили не менее семи беспилотников: в Запорожье повреждены детсад и жилой дом06.09.25, 19:57 • 962 просмотра

Напомним

Армия РФ атакует Запорожье дронами. Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, есть попадания, возник пожар.

Антонина Туманова

Война в Украине
Иван Федоров
Запорожье