Направили не менее семи беспилотников: в Запорожье повреждены детсад и жилой дом

Оккупанты направили на Запорожье по меньшей мере семь беспилотников, повреждены детский сад, жилой дом и предприятие. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Россияне направили на Запорожье по меньшей мере 7 БпЛА. В городе произошло несколько пожаров. Информация о пострадавших пока не поступала - сообщил Федоров.

По словам главы ОВА, в результате вражеской атаки повреждены детский сад, жилой дом и предприятие.

Атака продолжается - будьте в безопасных местах - подчеркнул Федоров.

Напомним

Армия рф атакует Запорожье дронами. Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, есть попадания, возник пожар.