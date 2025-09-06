Направили не менее семи беспилотников: в Запорожье повреждены детсад и жилой дом
Киев • УНН
Российские войска атаковали Запорожье не менее семью беспилотниками, вызвав несколько пожаров. В результате атаки повреждены детский сад, жилой дом и предприятие.
Россияне направили на Запорожье по меньшей мере 7 БпЛА. В городе произошло несколько пожаров. Информация о пострадавших пока не поступала
По словам главы ОВА, в результате вражеской атаки повреждены детский сад, жилой дом и предприятие.
Атака продолжается - будьте в безопасных местах
