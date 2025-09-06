$41.350.00
Эксклюзив
12:37 • 22314 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 35802 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 36713 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запреты
5 сентября, 16:47 • 35582 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 44247 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 54633 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 33836 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 41597 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 45388 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 37388 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
Направили не менее семи беспилотников: в Запорожье повреждены детсад и жилой дом

Киев • УНН

 • 64 просмотра

Российские войска атаковали Запорожье не менее семью беспилотниками, вызвав несколько пожаров. В результате атаки повреждены детский сад, жилой дом и предприятие.

Направили не менее семи беспилотников: в Запорожье повреждены детсад и жилой дом

Оккупанты направили на Запорожье по меньшей мере семь беспилотников, повреждены детский сад, жилой дом и предприятие. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Россияне направили на Запорожье по меньшей мере 7 БпЛА. В городе произошло несколько пожаров. Информация о пострадавших пока не поступала

- сообщил Федоров.

По словам главы ОВА, в результате вражеской атаки повреждены детский сад, жилой дом и предприятие.

Атака продолжается - будьте в безопасных местах

- подчеркнул Федоров.

Напомним

Армия рф атакует Запорожье дронами. Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, есть попадания, возник пожар.

Антонина Туманова

Война в Украине
Запорожье