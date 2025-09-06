Скерували щонайменше сім безпілотників: у Запоріжжі пошкоджено дитсадок та житловий будинок
Київ • УНН
Російські війська атакували Запоріжжя щонайменше сімома безпілотниками, спричинивши кілька пожеж. Внаслідок атаки пошкоджено дитячий садок, житловий будинок та підприємство.
Окупанти скерували на Запоріжжя щонайменше сім безпілотників, пошкоджені дитячий садок, житловий будинок та підприємство. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Росіяни скерували на Запоріжжя щонайменше 7 БпЛА. У місті сталося кілька пожеж. Інформація про постраждалих поки не надходила
За словами голови ОВА, Внаслідок ворожої атаки пошкоджені дитячий садок, житловий будинок та підприємство.
Атака продовжується - будьте у безпечних місцях
