Скерували щонайменше сім безпілотників: у Запоріжжі пошкоджено дитсадок та житловий будинок

Ексклюзив
12:37 • 22302 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 35770 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 36694 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 35571 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 44239 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 54621 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 33832 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 41594 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 45388 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 37388 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
Популярнi новини
Перший за 40 років: японський принц Хісахіто досяг повноліття6 вересня, 07:06 • 16887 перегляди
Укрзалізниця відкрила продаж квитків на прямі потяги до ЄС євроколією: перелік рейсів 6 вересня, 08:02 • 6070 перегляди
Внаслідок ДТП в Ізмаїлі загинула донька депутата Київради Бойченка 6 вересня, 09:01 • 16274 перегляди
У Чернігові росіяни скинули з дрона пропагандистські листівки у вигляді 100-гривневих купюр6 вересня, 10:08 • 5404 перегляди
Протест польських фермерів: рух вантажівок через пункт пропуску "Медика" відновили13:28 • 9982 перегляди
Публікації
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 35782 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 36702 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 54626 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 37264 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 60534 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Майк Джонсон (політик)
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Китай
Польща
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 42003 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 94449 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 40176 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 44390 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 45460 перегляди
Скерували щонайменше сім безпілотників: у Запоріжжі пошкоджено дитсадок та житловий будинок

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Російські війська атакували Запоріжжя щонайменше сімома безпілотниками, спричинивши кілька пожеж. Внаслідок атаки пошкоджено дитячий садок, житловий будинок та підприємство.

Скерували щонайменше сім безпілотників: у Запоріжжі пошкоджено дитсадок та житловий будинок

Окупанти скерували на Запоріжжя щонайменше сім безпілотників, пошкоджені дитячий садок, житловий будинок та підприємство. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Росіяни скерували на Запоріжжя щонайменше 7 БпЛА. У місті сталося кілька пожеж. Інформація про постраждалих поки не надходила 

- повідомив Федоров.

За словами голови ОВА, Внаслідок ворожої атаки пошкоджені дитячий садок, житловий будинок та підприємство.

Атака продовжується - будьте у безпечних місцях 

- наголосив Федоров.

Нагадаємо

Армія рф атакує Запоріжжя дронами. Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, є влучання, виникла пожежа.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Запоріжжя