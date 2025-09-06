Атака рф на Запорожье: двое пострадали, еще одного человека извлекли из-под завалов

В Запорожье в результате вражеского обстрела спасли человека, еще двое пострадали, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Вечером 6 сентября враг атаковал город беспилотниками.

Подразделения ГСЧС спасли из-под завалов одного человека. Предварительно еще два человека получили травмы.

Частично разрушены жилые дома и детский сад, возник пожар площадью около 80 кв. м. Обломками повреждены соседние сооружения.

На месте работают все экстренные службы.

Атака рф на Запорожье: повреждены 6 многоэтажных и 4 частных дома, есть раненая

Напомним

Армия РФ атакует Запорожье дронами. Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, есть попадания, возник пожар.