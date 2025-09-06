$41.350.00
Эксклюзив
12:37 • 23597 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 39800 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 39386 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 37128 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 45544 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 55914 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 34226 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 41888 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 45612 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 37455 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 39792 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств

Эксклюзив

5 сентября, 15:10 • 55911 просмотра
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 55911 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Си Цзиньпин
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Франция
Китай
Фейковые новости
MIM-104 Patriot
Хранитель
Facebook
Шахед-136

Атака рф на Запорожье: двое пострадали, еще одного человека извлекли из-под завалов

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Вечером 6 сентября Запорожье атаковали беспилотники. Из-под завалов спасен один человек, еще двое травмированы.

Атака рф на Запорожье: двое пострадали, еще одного человека извлекли из-под завалов

В Запорожье в результате вражеского обстрела спасли человека, еще двое пострадали, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Вечером 6 сентября враг атаковал город беспилотниками.

Подразделения ГСЧС спасли из-под завалов одного человека. Предварительно еще два человека получили травмы.

Частично разрушены жилые дома и детский сад, возник пожар площадью около 80 кв. м. Обломками повреждены соседние сооружения.

На месте работают все экстренные службы.

Атака рф на Запорожье: повреждены 6 многоэтажных и 4 частных дома, есть раненая06.09.25, 20:27 • 684 просмотра

Напомним

Армия РФ атакует Запорожье дронами. Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, есть попадания, возник пожар.

Антонина Туманова

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Запорожье