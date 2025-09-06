Атака рф на Запорожье: двое пострадали, еще одного человека извлекли из-под завалов
Киев • УНН
Вечером 6 сентября Запорожье атаковали беспилотники. Из-под завалов спасен один человек, еще двое травмированы.
В Запорожье в результате вражеского обстрела спасли человека, еще двое пострадали, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Вечером 6 сентября враг атаковал город беспилотниками.
Подразделения ГСЧС спасли из-под завалов одного человека. Предварительно еще два человека получили травмы.
Частично разрушены жилые дома и детский сад, возник пожар площадью около 80 кв. м. Обломками повреждены соседние сооружения.
На месте работают все экстренные службы.
Напомним
Армия РФ атакует Запорожье дронами. Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, есть попадания, возник пожар.