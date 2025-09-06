У Запоріжжі вже 15 поранених внаслідок вечірньої атаки дронів рф
Київ • УНН
Аварійно-рятувальні роботи в Запоріжжі завершено. Внаслідок вечірньої атаки дронів 15 осіб отримали поранення, четверо госпіталізовані.
В Запоріжжі завершено аварійно-рятувальні роботи. Кількість поранених внаслідок вечірньої атаки дронів зросла до 15. Про це інформує УНН з посиланням на очільника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова, Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
15 людей дістали поранень внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя
За словами Федорова, 4 людини госпіталізовані, ще 11 - лікуються амбулаторно. Медики надають всю необхідну допомогу кожному.
Як зазначили в ДСНС, станом на 22:00 рятувальники завершили аварійні роботи, комунальні служби проводять відновлення.
"Ліквідовано займання в житловому будинку площею 80 кв. м та сухої трави площею 300 кв. м.", - додали рятувальники.
Нагадаємо
Ввечері 6 вересня Запоріжжя атакували безпілотники. Частково зруйновані житлові будинки та дитячий садок, виникла пожежа площею близько 80 кв. м. Уламками пошкоджені сусідні споруди.