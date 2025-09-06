$41.350.00
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
6 вересня, 12:37
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
6 вересня, 10:49
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборони
5 вересня, 16:47
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
5 вересня, 15:10
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
5 вересня, 08:58
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
У Запоріжжі вже 15 поранених внаслідок вечірньої атаки дронів рф

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Аварійно-рятувальні роботи в Запоріжжі завершено. Внаслідок вечірньої атаки дронів 15 осіб отримали поранення, четверо госпіталізовані.

У Запоріжжі вже 15 поранених внаслідок вечірньої атаки дронів рф

В Запоріжжі завершено аварійно-рятувальні роботи. Кількість поранених внаслідок вечірньої атаки дронів зросла до 15. Про це інформує УНН з посиланням на очільника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова, Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

15 людей дістали поранень внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя

- повідомив чиновник.

За словами Федорова, 4 людини госпіталізовані, ще 11 - лікуються амбулаторно. Медики надають всю необхідну допомогу кожному.

Як зазначили в ДСНС, станом на 22:00 рятувальники завершили аварійні роботи, комунальні служби проводять відновлення.

"Ліквідовано займання в житловому будинку площею 80 кв. м та сухої трави площею 300 кв. м.", - додали рятувальники.

Нагадаємо

Ввечері 6 вересня Запоріжжя атакували безпілотники. Частково зруйновані житлові будинки та дитячий садок, виникла пожежа площею близько 80 кв. м. Уламками пошкоджені сусідні споруди.  

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Запоріжжя