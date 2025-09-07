$41.350.00
Ворог атакував Дніпропетровщину: двоє загиблих, п'ятеро поранених

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Вночі Дніпропетровщина зазнала атак дронів та ракет, що призвело до загибелі двох людей та поранень п'ятьох. Пошкоджено підприємства, житлові будинки та автомобілі.

Ворог атакував Дніпропетровщину: двоє загиблих, п'ятеро поранених

Цієї ночі Дніпропетровщина була під ударами російських дронів та ракет. У Кривому Розі понівечені підприємство, житло й авто, є троє поранених, один у тяжкому стані. У Нікопольському районі загинув чоловік, ще один постраждав.

Про це повідомив очільник ОДА Сергій Лисак та Дніпропетровська обласна прокуратура, передає УНН.

Деталі

По Дніпру ворог бив безпілотниками. Понівечив інфраструктуру, пише він. Через удари ракетами та БпЛА декілька займань сталося у Кривому Розі. Як вказує очільник ОДА, пошкоджені підприємство, адмінбудівля, гараж, приватний будинок, авто.

Також противник зранку поцілив по місцевому підприємству. Поранені троє чоловіків, один з них у важкому стані. Понівечені багатоповерхівки та гараж

 - ідеться у дописі. 

Окрім цього БпЛА застосували і по Грушівській громаді Криворіжжя. Вогнем охопило приватну оселю.

Гучно було у райцентрі, Покровській, Марганецькій та Мирівській громадах. Через обстріл загинув 54-річний чоловік. Ще один місцевий 64 років постраждав

- повідомив Лисак.

У обласній прокуратурі повідомили, що внаслідок масованої атаки ворога по Дніпропетровщині  - доє загиблих та п’ятеро поранених.

У Мирівській громаді Нікопольського району загинув чоловік, а внаслідок вечірнього обстрілу села Покровське поранено ще одну людину. Також пошкоджено приватний будинок та автомобіль.

У Покровській громаді Синельниківського району загинув чоловік, пошкоджено приватний будинок.

Прокурори документують наслідки чергового воєнного злочину проти мирного населення, вчиненого збройними силами рф.

Нагадаємо

У Генштабі повідомили про влучання, внаслідок атак загарбників, на 37 локаціях:

  • 9 ракет та 56 ударних БпЛА;
    • також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях

      Через атаку рф в одному з районів Києва масштабна пожежа і сильне задимлення07.09.25, 08:02 • 7808 переглядiв

      Альона Уткіна

      Війна в УкраїніНовини Світу
      Сергій Лисак
      Генеральний штаб Збройних сил України
      Дніпро (місто)
      Марганець (місто)
      Кривий Ріг