Кривой Рог подвергся массированному удару: есть попадания в объекты инфраструктуры
Киев • УНН
Ночью 7 сентября российские войска атаковали Кривой Рог дронами и ракетами. Зафиксированы попадания в транспортную и городскую инфраструктуру, а также частный сектор.
В ночь на 7 сентября российские войска нанесли массированный удар дронами и ракетами по Кривому Рогу. Зафиксированы попадания в объекты транспортной и городской инфраструктуры, частный сектор. Об этом информирует глава Совета обороны города Александр Вилкул, передает УНН.
Попадания в трех локациях. Объекты транспортной и городской инфраструктуры, частный сектор. На всех объектах начата аварийно-спасательная операция
"На данный момент пострадавших нет", - добавил он.
По словам чиновника, весь городской транспорт вышел на линию. На участке от 95-го до Космонавтов из-за повреждения линии пока не работают троллейбусы. Коммунальные автобусы будут останавливаться на каждой остановке. Ток на скоростном восстановлен.
