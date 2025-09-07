$41.350.00
48.130.00
ukenru
01:43 • 10828 просмотра
Ночная атака на Киев: среди погибших ребенок, еще 18 человек пострадали (фото)
6 сентября, 19:15 • 18407 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 39292 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 60944 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 56041 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 45195 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 50713 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 62947 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 35777 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 43250 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
Эксклюзивы
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Иван Федоров
Си Цзиньпин
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Белый дом
Великобритания
Кривой Рог подвергся массированному удару: есть попадания в объекты инфраструктуры

Киев • УНН

 • 2896 просмотра

Ночью 7 сентября российские войска атаковали Кривой Рог дронами и ракетами. Зафиксированы попадания в транспортную и городскую инфраструктуру, а также частный сектор.

Кривой Рог подвергся массированному удару: есть попадания в объекты инфраструктуры

В ночь на 7 сентября российские войска нанесли массированный удар дронами и ракетами по Кривому Рогу. Зафиксированы попадания в объекты транспортной и городской инфраструктуры, частный сектор. Об этом информирует глава Совета обороны города Александр Вилкул, передает УНН.

Попадания в трех локациях. Объекты транспортной и городской инфраструктуры, частный сектор. На всех объектах начата аварийно-спасательная операция

- написал Вилкул в своем Telegram-канале.

"На данный момент пострадавших нет", - добавил он.

По словам чиновника, весь городской транспорт вышел на линию. На участке от 95-го до Космонавтов из-за повреждения линии пока не работают троллейбусы. Коммунальные автобусы будут останавливаться на каждой остановке. Ток на скоростном восстановлен.

За первую неделю сентября россия применила против Украины более 1300 ударных БПЛА и до полусотни ракет различных типов - Зеленский06.09.25, 10:12 • 3590 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Электроэнергия
Вилкул Александр
Кривой Рог