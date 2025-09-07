Кривой Рог подвергся массированному удару: есть попадания в объекты инфраструктуры

В ночь на 7 сентября российские войска нанесли массированный удар дронами и ракетами по Кривому Рогу. Зафиксированы попадания в объекты транспортной и городской инфраструктуры, частный сектор. Об этом информирует глава Совета обороны города Александр Вилкул, передает УНН.

Попадания в трех локациях. Объекты транспортной и городской инфраструктуры, частный сектор. На всех объектах начата аварийно-спасательная операция - написал Вилкул в своем Telegram-канале.

"На данный момент пострадавших нет", - добавил он.

По словам чиновника, весь городской транспорт вышел на линию. На участке от 95-го до Космонавтов из-за повреждения линии пока не работают троллейбусы. Коммунальные автобусы будут останавливаться на каждой остановке. Ток на скоростном восстановлен.

