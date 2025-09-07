Кривий Ріг зазнав масованого удару: є влучання в об'єкти інфраструктури
Київ • УНН
Вночі 7 вересня російські війська атакували Кривий Ріг дронами та ракетами. Зафіксовано влучання в транспортну та міську інфраструктуру, а також приватний сектор.
В ніч на 7 вересня російські війська завдали масованого удару дронами і ракетами по Кривому Рогу. Зафіксовано влучання в об'єкти транспортної та міської інфраструктури, приватний сектор. Про це інформує голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, передає УНН.
Влучання у трьох локаціях. Об'єкти транспортної та міської інфраструктури, приватний сектор. На всіх об'єктах розпочали аварійно-рятувальну операцію
"На зараз постраждалих немає", - додав він.
За словами чиновника, весь міський транспорт вийшов на лінію. На проміжку від 95-го до Космонавтів через пошкодження лінії поки що не працюють тролейбуси. Комунальні автобуси зупинятимуться на кожній зупинці. Струм на швидкісному відновлено.
За перший тиждень вересня росія застосувала проти України понад 1300 ударних БпЛА і до пів сотні ракет різних типів - Зеленський 06.09.25, 10:12 • 3538 переглядiв