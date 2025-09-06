$41.350.00
За перший тиждень вересня росія застосувала проти України понад 1300 ударних БпЛА і до пів сотні ракет різних типів - Зеленський

Київ • УНН

 • 56 перегляди

З початку вересня росія застосувала понад 1300 БпЛА, майже 900 авіабомб та до 50 ракет проти України. Президент Зеленський закликав посилити санкції та постачання зброї для України.

За перший тиждень вересня росія застосувала проти України понад 1300 ударних БпЛА і до пів сотні ракет різних типів - Зеленський

З початку вересня росія застосувала проти України понад 1300 ударних БпЛА, майже 900 керованих авіабомб і до пів сотні ракет різних типів. росія продовжує затягувати цю війну, намагається зробити з дипломатії відвертий фарс. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Лише з початку вересня росія застосувала проти України понад 1300 ударних БпЛА, майже 900 керованих авіабомб і до пів сотні ракет різних типів. Сьогодні вночі знову були удари по цивільній інфраструктурі. На місцях влучань працюють усі необхідні служби

- повідомив Зеленський.

Він зазначив, що протягом першого тижня вересня ворог завдав ударів по Чернігівській, Харківській, Одеській, Херсонській, Київській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій, Житомирській, Волинській, Івано-Франківській, Рівненській і Львівській областях. Вибухи лунали практично в усіх регіонах України.

росія продовжує затягувати цю війну, намагається зробити з дипломатії відвертий фарс. І на це має бути спільна реакція: на обстріли та руйнування, на ігнорування дипломатичних зусиль і цивілізованого діалогу. Абсолютно правий президент Трамп: щоб розблокувати дипломатію, потрібні дієві обмеження на російську торгівлю нафтою та газом. Маємо посилити санкційний тиск, постачання зброї для України та гарантувати неможливість повторення подібних вторгнень у майбутньому. Тривалий мир потребує дієвих і справжніх гарантій безпеки. Працюємо задля реалізації всіх цих складових надійного миру в майбутньому

- додав Зеленський.

Нагадаємо

У ніч на 6 вересня сили протиповітряної оборони збили 68 з 91 БпЛА. На жаль, зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 8 локаціях.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна