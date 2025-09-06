За первую неделю сентября россия применила против Украины более 1300 ударных БПЛА и до полусотни ракет различных типов - Зеленский
Киев • УНН
С начала сентября россия применила более 1300 БПЛА, почти 900 авиабомб и до 50 ракет против Украины. Президент Зеленский призвал усилить санкции и поставки оружия для Украины.
С начала сентября россия применила против Украины более 1300 ударных БпЛА, почти 900 управляемых авиабомб и до полусотни ракет различных типов. россия продолжает затягивать эту войну, пытается сделать из дипломатии откровенный фарс. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Только с начала сентября россия применила против Украины более 1300 ударных БпЛА, почти 900 управляемых авиабомб и до полусотни ракет различных типов. Сегодня ночью снова были удары по гражданской инфраструктуре. На местах попаданий работают все необходимые службы
Он отметил, что в течение первой недели сентября враг нанес удары по Черниговской, Харьковской, Одесской, Херсонской, Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой, Житомирской, Волынской, Ивано-Франковской, Ровенской и Львовской областям. Взрывы звучали практически во всех регионах Украины.
россия продолжает затягивать эту войну, пытается сделать из дипломатии откровенный фарс. И на это должна быть общая реакция: на обстрелы и разрушения, на игнорирование дипломатических усилий и цивилизованного диалога. Абсолютно прав президент Трамп: чтобы разблокировать дипломатию, нужны действенные ограничения на российскую торговлю нефтью и газом. Должны усилить санкционное давление, поставки оружия для Украины и гарантировать невозможность повторения подобных вторжений в будущем. Длительный мир требует действенных и настоящих гарантий безопасности. Работаем для реализации всех этих составляющих надежного мира в будущем
Напомним
В ночь на 6 сентября силы противовоздушной обороны сбили 68 из 91 БпЛА. К сожалению, зафиксировано попадание 18 ударных БпЛА на 8 локациях.