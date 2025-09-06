Сили ППО збили 68 з 91 БпЛА ворога сьогодні вночі, зафіксовано влучання 18 ударних дронів

$41.350.02
48.130.07
ukenru
06:10 • 1462 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 14450 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 27338 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 32643 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 26037 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 37526 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 42040 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 36257 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 66491 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 46499 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
0м/с
74%
756мм
Популярнi новини
медведєв: Фінляндія, Норвегія та Польща посилюють військову активність біля кордонів рф5 вересня, 22:28 • 3278 перегляди
Війна в Україні закінчиться, інакше доведеться заплатити страшну ціну - Трамп5 вересня, 22:56 • 4694 перегляди
Норвегія обмежує цінову стелю на російську нафту5 вересня, 23:27 • 4134 перегляди
Польща закликає громадян залишити білорусь: названо причину6 вересня, 00:26 • 5850 перегляди
Масові арешти на заводі Hyundai в США: 475 осіб затриманоVideo01:30 • 10536 перегляди
Публікації
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto06:10 • 1448 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 32637 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 25668 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 48998 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo5 вересня, 06:13 • 66490 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Роберт Фіцо
Віктор Ляшко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Словаччина
Польща
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 34409 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 84883 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 33367 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 37950 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 39187 перегляди
Актуальне
The Times
Financial Times
Фейкові новини
E-6 Mercury
Детонатор

Сили ППО збили 68 з 91 БпЛА ворога сьогодні вночі, зафіксовано влучання 18 ударних дронів

Київ • УНН

 • 96 перегляди

У ніч на 6 вересня українська ППО збила 68 з 91 ворожого БпЛА. Зафіксовано влучання 18 ударних дронів на 8 локаціях.

Сили ППО збили 68 з 91 БпЛА ворога сьогодні вночі, зафіксовано влучання 18 ударних дронів

У ніч на 6 вересня сили протиповітряної оборони збили 68 з 91 БпЛА. На жаль, зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 8 локаціях. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає УНН.

У ніч на 6 вересня (із 18.00 5 вересня) противник атакував 91-ма ударним БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: курськ, брянськ, міллерово, орел, приморсько-ахтарськ – рф

- йдеться в повідомленні.

До відбиття атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 68 ворожих БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 8 локаціях, падіння збитих (уламки) на 4 локаціях

- додали в Повітряних силах.

Декілька ворожих БпЛА досі перебуває в повітрі.

Нагадаємо

За добу 5 вересня російські війська втратили на війні з Україною 960 солдатів та 39 артсистем.

Павло Башинський

Війна в Україні
Повітряні сили Збройних сил України
Збройні сили України
Шахед-136
Україна