Сили ППО збили 68 з 91 БпЛА ворога сьогодні вночі, зафіксовано влучання 18 ударних дронів
Київ • УНН
У ніч на 6 вересня українська ППО збила 68 з 91 ворожого БпЛА. Зафіксовано влучання 18 ударних дронів на 8 локаціях.
У ніч на 6 вересня сили протиповітряної оборони збили 68 з 91 БпЛА. На жаль, зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 8 локаціях. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає УНН.
У ніч на 6 вересня (із 18.00 5 вересня) противник атакував 91-ма ударним БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: курськ, брянськ, міллерово, орел, приморсько-ахтарськ – рф
До відбиття атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 68 ворожих БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 8 локаціях, падіння збитих (уламки) на 4 локаціях
Декілька ворожих БпЛА досі перебуває в повітрі.
Нагадаємо
За добу 5 вересня російські війська втратили на війні з Україною 960 солдатів та 39 артсистем.