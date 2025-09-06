Втрати окупантів: за добу ЗСУ знешкодили майже 1000 російських солдатів та 39 артсистем
Київ • УНН
За добу 5 вересня російські війська втратили 960 солдатів та 39 артилерійських систем. Загальні втрати ворога з 24.02.22 становлять понад 1 мільйон особового складу.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.09.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1087180 (+960) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11161 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 23243 (0)
- артилерійських систем ‒ 32474 (+39)
- РСЗВ ‒ 1480 (0)
- засоби ППО ‒ 1217 (+1)
- літаків ‒ 422 (0)
- гелікоптерів ‒ 341 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 56523 (+256)
- крилаті ракети ‒ 3686 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 60950 (+119)
- спеціальна техніка ‒ 3957 (+1)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Президент України вважає дипломатію швидшим шляхом до миру, ніж війна. Україна не зможе повністю відновити території зброєю, тому дипломатичний шлях зменшить втрати.
