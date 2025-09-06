Втрати окупантів: за добу ЗСУ знешкодили майже 1000 російських солдатів та 39 артсистем

$41.350.02
5 вересня, 16:47
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
Популярнi новини
Зеленський відвідав американське підприємство, зруйноване внаслідок російського ракетного удару5 вересня, 19:19 • 5258 перегляди
Угорщина не підтримує вступ України до ЄС - Сіярто 5 вересня, 19:45 • 3726 перегляди
У москві загорілась Третьяковська галерея, 11 людей евакуювали5 вересня, 19:54 • 5832 перегляди
Польща закликає громадян залишити білорусь: названо причину00:26 • 3486 перегляди
Масові арешти на заводі Hyundai в США: 475 осіб затриманоVideo01:30 • 8094 перегляди
Публікації
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 30086 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 24734 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 48255 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo5 вересня, 06:13 • 65725 перегляди
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту4 вересня, 18:50 • 47349 перегляди
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 34075 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 84161 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 33013 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 37621 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 38870 перегляди
Втрати окупантів: за добу ЗСУ знешкодили майже 1000 російських солдатів та 39 артсистем

Київ • УНН

 • 24 перегляди

За добу 5 вересня російські війська втратили 960 солдатів та 39 артилерійських систем. Загальні втрати ворога з 24.02.22 становлять понад 1 мільйон особового складу.

Втрати окупантів: за добу ЗСУ знешкодили майже 1000 російських солдатів та 39 артсистем

За добу 5 вересня російські війська втратили на війні з Україною 960 солдатів та 39 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.09.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1087180 (+960) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11161 (+2)
      • бойових броньованих машин ‒ 23243 (0)
        • артилерійських систем ‒ 32474 (+39)
          • РСЗВ ‒ 1480 (0)
            • засоби ППО ‒ 1217 (+1)
              • літаків ‒ 422 (0)
                • гелікоптерів ‒ 341 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 56523 (+256)
                    • крилаті ракети ‒ 3686 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 60950 (+119)
                            • спеціальна техніка ‒ 3957 (+1)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Президент України вважає дипломатію швидшим шляхом до миру, ніж війна. Україна не зможе повністю відновити території зброєю, тому дипломатичний шлях зменшить втрати.

                              "Працюємо, щоб необхідного забезпечення на осінь для нашої армії було достатньо" - Зеленський31.08.25, 21:18 • 4299 переглядiв

                              Вадим Хлюдзинський

