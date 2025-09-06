Потери оккупантов: за сутки ВСУ обезвредили почти 1000 российских солдат и 39 артсистем

$41.350.02
48.130.07
ukenru
5 сентября, 16:47 • 13136 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 25142 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 30076 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 24544 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 36390 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 41446 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 36014 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13 • 65723 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 46358 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 57731 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1.2м/с
67%
755мм
Популярные новости
Зеленский посетил американское предприятие, разрушенное в результате российского ракетного удара5 сентября, 19:19 • 5258 просмотра
Венгрия не поддерживает вступление Украины в ЕС - Сийярто5 сентября, 19:45 • 3726 просмотра
В москве загорелась Третьяковская галерея, 11 человек эвакуировали5 сентября, 19:54 • 5832 просмотра
Польша призывает граждан покинуть Беларусь: названа причина00:26 • 3486 просмотра
Массовые аресты на заводе Hyundai в США: 475 человек задержаныVideo01:30 • 8096 просмотра
публикации
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 30067 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 24725 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 48248 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto5 сентября, 06:13 • 65718 просмотра
Заложник НАБУ? Почему дело генерала СБУ Витюка активизировалось только сейчас и похоже на месть4 сентября, 18:50 • 47340 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Роберт Фицо
Александр Вучич
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Словакия
Белый дом
Польша
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 34070 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 84154 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 33008 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 37616 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 38866 просмотра
Актуальное
Таймс
Financial Times
Фейковые новости
E-6 Mercury
Детонатор

Потери оккупантов: за сутки ВСУ обезвредили почти 1000 российских солдат и 39 артсистем

Киев • УНН

 • 12 просмотра

За сутки 5 сентября российские войска потеряли 960 солдат и 39 артиллерийских систем. Общие потери врага с 24.02.22 составляют более 1 миллиона личного состава.

Потери оккупантов: за сутки ВСУ обезвредили почти 1000 российских солдат и 39 артсистем

За сутки 5 сентября российские войска потеряли на войне с Украиной 960 солдат и 39 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.09.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1087180 (+960) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11161 (+2)
      • боевых бронированных машин ‒ 23243 (0)
        • артиллерийских систем ‒ 32474 (+39)
          • РСЗО ‒ 1480 (0)
            • средства ПВО ‒ 1217 (+1)
              • самолетов ‒ 422 (0)
                • вертолетов ‒ 341 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 56523 (+256)
                    • крылатые ракеты ‒ 3686 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 60950 (+119)
                            • специальная техника ‒ 3957 (+1)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Президент Украины считает дипломатию более быстрым путем к миру, чем война. Украина не сможет полностью восстановить территории оружием, поэтому дипломатический путь уменьшит потери.

                              "Работаем, чтобы необходимого обеспечения на осень для нашей армии было достаточно" - Зеленский31.08.25, 21:18 • 4299 просмотров

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война в Украине
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Украина