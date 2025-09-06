Потери оккупантов: за сутки ВСУ обезвредили почти 1000 российских солдат и 39 артсистем
Киев • УНН
За сутки 5 сентября российские войска потеряли 960 солдат и 39 артиллерийских систем. Общие потери врага с 24.02.22 составляют более 1 миллиона личного состава.
За сутки 5 сентября российские войска потеряли на войне с Украиной 960 солдат и 39 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.09.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1087180 (+960) человек ликвидировано
- танков ‒ 11161 (+2)
- боевых бронированных машин ‒ 23243 (0)
- артиллерийских систем ‒ 32474 (+39)
- РСЗО ‒ 1480 (0)
- средства ПВО ‒ 1217 (+1)
- самолетов ‒ 422 (0)
- вертолетов ‒ 341 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 56523 (+256)
- крылатые ракеты ‒ 3686 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 60950 (+119)
- специальная техника ‒ 3957 (+1)
Данные уточняются.
Напомним
Президент Украины считает дипломатию более быстрым путем к миру, чем война. Украина не сможет полностью восстановить территории оружием, поэтому дипломатический путь уменьшит потери.
"Работаем, чтобы необходимого обеспечения на осень для нашей армии было достаточно" - Зеленский31.08.25, 21:18 • 4299 просмотров