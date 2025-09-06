$41.350.02
Силы ПВО сбили 68 из 91 БпЛА врага сегодня ночью, зафиксировано попадание 18 ударных дронов

Киев • УНН

 • 302 просмотра

В ночь на 6 сентября украинская ПВО сбила 68 из 91 вражеского БпЛА. Зафиксировано попадание 18 ударных дронов на 8 локациях.

В ночь на 6 сентября силы противовоздушной обороны сбили 68 из 91 БпЛА. К сожалению, зафиксировано попадание 18 ударных БпЛА на 8 локациях. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает УНН.

В ночь на 6 сентября (с 18.00 5 сентября) противник атаковал 91-м ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: курск, брянск, миллерово, орел, приморско-ахтарск – рф

- говорится в сообщении.

К отражению атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 68 вражеских БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы различных типов на севере и востоке страны. Зафиксировано попадание 18 ударных БпЛА на 8 локациях, падение сбитых (обломки) на 4 локациях

- добавили в Воздушных силах.

Несколько вражеских БпЛА до сих пор находится в воздухе.

За сутки 5 сентября российские войска потеряли на войне с Украиной 960 солдат и 39 артсистем.

Павел Башинский

Война в Украине
Военно-воздушные силы Украины
Вооруженные силы Украины
Шахед-136
Украина