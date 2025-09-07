Через атаку рф в одному з районів Києва масштабна пожежа і сильне задимлення
Київ • УНН
У Святошинському районі Києва виникла масштабна пожежа та задимлення внаслідок ворожої атаки. Мешканцям рекомендовано зачинити вікна та не виходити на вулицю через сильне задимлення.
У Святошинському районі Києва внаслідок ворожої атаки спалахнула масштабна пожежа і спостерігається задимлення. Про це інформує УНН з посиланням на КМДА.
Деталі
У зв'язку з наслідками обстрілу, в районі Борщагівка та в сусідніх мікрорайонах (як міста, так й області) спостерігається сильне задимлення.
"Просимо жителів просять зачинити вікна та без нагальної потреби не виходити на вулицю", - радять у мерії.
Нагадаємо
У ніч проти 7 вересня російські війська атакували Київ. Зафіксовано влучання та руйнування у Святошинському та Дарницькому районах, відомо про 2 загиблих, серед них дитина. Постраждалих - мінімум 18.
