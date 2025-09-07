$41.350.00
01:43
Нічна атака на Київ: серед загиблих дитина, ще 18 людей постраждали (фото)
6 вересня, 19:15 • 23830 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 42030 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 64701 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 58941 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 45855 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 51314 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 64226 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 35951 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 43404 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Через атаку рф в одному з районів Києва масштабна пожежа і сильне задимлення

Київ • УНН

 • 36 перегляди

У Святошинському районі Києва виникла масштабна пожежа та задимлення внаслідок ворожої атаки. Мешканцям рекомендовано зачинити вікна та не виходити на вулицю через сильне задимлення.

Через атаку рф в одному з районів Києва масштабна пожежа і сильне задимлення

У Святошинському районі Києва внаслідок ворожої атаки спалахнула масштабна пожежа і спостерігається задимлення. Про це інформує УНН з посиланням на КМДА.

Деталі

У зв'язку з наслідками обстрілу, в районі Борщагівка та в сусідніх мікрорайонах (як міста, так й області) спостерігається сильне задимлення.

"Просимо жителів просять зачинити вікна та без нагальної потреби не виходити на вулицю", - радять у мерії.

Нагадаємо

У ніч проти 7 вересня російські війська атакували Київ. Зафіксовано влучання та руйнування у Святошинському та Дарницькому районах, відомо про 2 загиблих, серед них дитина. Постраждалих - мінімум 18.  

У Києві після масованої атаки рф частково перекрили рух транспорту

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Дарницький район
Святошинський район
Київ