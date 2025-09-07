Из-за атаки РФ в одном из районов Киева масштабный пожар и сильное задымление

В Святошинском районе Киева в результате вражеской атаки вспыхнул масштабный пожар и наблюдается задымление. Об этом информирует УНН со ссылкой на КГГА.

Детали

В связи с последствиями обстрела, в районе Борщаговка и в соседних микрорайонах (как города, так и области) наблюдается сильное задымление.

"Просим жителей закрыть окна и без крайней необходимости не выходить на улицу", - советуют в мэрии.

Напомним

В ночь на 7 сентября российские войска атаковали Киев. Зафиксированы попадания и разрушения в Святошинском и Дарницком районах, известно о 2 погибших, среди них ребенок. Пострадавших - минимум 18.

