Из-за атаки РФ в одном из районов Киева масштабный пожар и сильное задымление
Киев • УНН
В Святошинском районе Киева возник масштабный пожар и задымление в результате вражеской атаки. Жителям рекомендовано закрыть окна и не выходить на улицу из-за сильного задымления.
Детали
В связи с последствиями обстрела, в районе Борщаговка и в соседних микрорайонах (как города, так и области) наблюдается сильное задымление.
"Просим жителей закрыть окна и без крайней необходимости не выходить на улицу", - советуют в мэрии.
Напомним
В ночь на 7 сентября российские войска атаковали Киев. Зафиксированы попадания и разрушения в Святошинском и Дарницком районах, известно о 2 погибших, среди них ребенок. Пострадавших - минимум 18.
