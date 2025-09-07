$41.350.00
48.130.00
ukenru
01:43 • 4822 перегляди
Нічна атака на Київ: частково зруйновано багатоповерхівку, загинула людина, є постраждалі
6 вересня, 19:15 • 12818 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 36682 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 57477 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 53318 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 44561 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 50145 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 61750 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 35574 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 43059 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
1.1м/с
78%
756мм
Популярнi новини
Індія та Франція поділяють рішучість досягти міцного миру в Україні: Макрон і Моді обговорили результати роботи "Коаліції охочих"6 вересня, 17:13 • 8348 перегляди
Атака рф на Запоріжжя: пошкоджено 6 багатоповерхових та 4 приватних будинки, є пораненаPhoto6 вересня, 17:27 • 3008 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 8636 перегляди
Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до чотирьох Photo6 вересня, 18:48 • 2968 перегляди
У Святошинському районі Києва внаслідок атаки рф горять автомобілі на парковці - КМВА00:36 • 10703 перегляди
Публікації
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 57485 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 53325 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 61754 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 42308 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 65364 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Іван Федоров
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Державний кордон України
Польща
Реклама
УНН Lite
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 8722 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 44919 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 98319 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 42760 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 46940 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси
Ейфелева вежа

Нічна атака на Київ: частково зруйновано багатоповерхівку, загинула людина, є постраждалі

Київ • УНН

 • 4820 перегляди

У ніч проти 7 вересня російські війська атакували Київ. Зафіксовано влучання та руйнування у Святошинському та Дарницькому районах, відомо про загиблу людину та 11 постраждалих, серед них вагітна жінка.

Нічна атака на Київ: частково зруйновано багатоповерхівку, загинула людина, є постраждалі

У ніч проти 7 вересня росія атакувала столицю України. Наслідки ворожого обстрілу зафіксовано в різних районах міста. Міська влада повідомила про численні пожежі, руйнування, постраждалих. Про це інформує УНН з посиланням на мера Києва Віталія Кличка, очільника КМВА Тимура ТкаченкаКиївську міську військову адміністрацію.

Деталі

Повітряну тривогу у Києві було оголошено в суботу, 6 вересня о 21:47.

Як повідомив мер міста Віталій Кличко, станом на 05:00:

У Святошинському районі

  • сильного пошкодження зазнав 9-поверховий житловий будинок — частково зруйновані з 4 по 8 поверхи;
    • зафіксоване влучання уламків у 16-поверховий житловий будинок, через що пожежа виникла на 15–16 поверхах;
      • пожежі внаслідок ворожої атаки сталися ще в двох 9-поверхових житлових будинках;
        • горять автомобілі поблизу СТО;
          • горять складські приміщення.

            У Дарницькому районі

            • в 4-поверхівці сталася пожежа на 3 та 4 поверхах та часткове руйнування третього поверху будинку.

              На жаль, в Святошинському районі загинула одна людина. Ще 11 отримали поранення.

              - написав Ткаченко о 05:29.

              Нагадаємо

              У Києві внаслідок російської атаки БпЛА у ніч проти 7 вересня постраждала вагітна жінка. 

              За перший тиждень вересня росія застосувала проти України понад 1300 ударних БпЛА і до пів сотні ракет різних типів - Зеленський 06.09.25, 10:12 • 3538 переглядiв

              Віта Зеленецька

              Війна в Україні
              Віталій Кличко
              Україна
              Київ