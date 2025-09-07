Нічна атака на Київ: частково зруйновано багатоповерхівку, загинула людина, є постраждалі
Київ • УНН
У ніч проти 7 вересня російські війська атакували Київ. Зафіксовано влучання та руйнування у Святошинському та Дарницькому районах, відомо про загиблу людину та 11 постраждалих, серед них вагітна жінка.
У ніч проти 7 вересня росія атакувала столицю України. Наслідки ворожого обстрілу зафіксовано в різних районах міста. Міська влада повідомила про численні пожежі, руйнування, постраждалих. Про це інформує УНН з посиланням на мера Києва Віталія Кличка, очільника КМВА Тимура Ткаченка, Київську міську військову адміністрацію.
Деталі
Повітряну тривогу у Києві було оголошено в суботу, 6 вересня о 21:47.
Як повідомив мер міста Віталій Кличко, станом на 05:00:
У Святошинському районі
- сильного пошкодження зазнав 9-поверховий житловий будинок — частково зруйновані з 4 по 8 поверхи;
- зафіксоване влучання уламків у 16-поверховий житловий будинок, через що пожежа виникла на 15–16 поверхах;
- пожежі внаслідок ворожої атаки сталися ще в двох 9-поверхових житлових будинках;
- горять автомобілі поблизу СТО;
- горять складські приміщення.
У Дарницькому районі
- в 4-поверхівці сталася пожежа на 3 та 4 поверхах та часткове руйнування третього поверху будинку.
На жаль, в Святошинському районі загинула одна людина. Ще 11 отримали поранення.
Нагадаємо
У Києві внаслідок російської атаки БпЛА у ніч проти 7 вересня постраждала вагітна жінка.
За перший тиждень вересня росія застосувала проти України понад 1300 ударних БпЛА і до пів сотні ракет різних типів - Зеленський 06.09.25, 10:12 • 3538 переглядiв