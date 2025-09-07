Ночная атака на Киев: частично разрушена многоэтажка, 11 пострадавших (обновляется)

В ночь на 7 сентября Россия атаковала столицу Украины. Последствия вражеского обстрела зафиксированы в разных районах города. Городские власти сообщили о многочисленных пожарах, разрушениях, пострадавших. Об этом информирует УНН со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко, главу КГВА Тимура Ткаченко, Киевскую городскую военную администрацию.

Воздушная тревога в Киеве была объявлена в субботу, 6 сентября в 21:47.

Как сообщил мэр города Виталий Кличко, по состоянию на 05:00:

В Святошинском районе

В Дарницком районе

Уже 11 пострадавших в результате атаки врага на Киев. 5 из них госпитализировали. Остальным медики оказали помощь на месте