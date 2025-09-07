Ночная атака на Киев: частично разрушена многоэтажка, 11 пострадавших (обновляется)
Киев • УНН
В ночь на 7 сентября российские войска атаковали Киев. Зафиксированы пожары и разрушения в Святошинском и Дарницком районах, известно об 11 пострадавших, среди них беременная женщина.
В ночь на 7 сентября Россия атаковала столицу Украины. Последствия вражеского обстрела зафиксированы в разных районах города. Городские власти сообщили о многочисленных пожарах, разрушениях, пострадавших. Об этом информирует УНН со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко, главу КГВА Тимура Ткаченко, Киевскую городскую военную администрацию.
Детали
Воздушная тревога в Киеве была объявлена в субботу, 6 сентября в 21:47.
Как сообщил мэр города Виталий Кличко, по состоянию на 05:00:
В Святошинском районе
- сильно поврежден 9-этажный жилой дом — частично разрушены с 4 по 8 этажи;
- зафиксировано попадание обломков в 16-этажный жилой дом, из-за чего пожар возник на 15–16 этажах;
- пожары в результате вражеской атаки произошли еще в двух 9-этажных жилых домах;
- горят автомобили возле СТО;
- горят складские помещения.
В Дарницком районе
- в 4-этажке произошел пожар на 3 и 4 этажах и частичное разрушение третьего этажа дома.
Уже 11 пострадавших в результате атаки врага на Киев. 5 из них госпитализировали. Остальным медики оказали помощь на месте
Напомним
В Киеве в результате российской атаки БПЛА в ночь на 7 сентября пострадала беременная женщина.
