У Києві через ворожий обстріл постраждала вагітна жінка - Кличко

У Києві внаслідок російської атаки БпЛА у ніч проти 7 вересня постраждала вагітна жінка. Про це інформує мер української столиці Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Наразі 8 постраждалих у Святошинському та Дарницькому районах внаслідок ворожої атаки на столицю. Трьох із них медики госпіталізували, в тому числі вагітну жінку. - написав Віталій Кличко.

"Іншим надають допомогу на місці", - додав він.

Нагадаємо

У ніч проти 7 вересня росія атакувала столицю України. Наслідки ворожого обстрілу зафіксовано в різних районах міста. Міська влада повідомила про численні пожежі, руйнування, постраждалих.