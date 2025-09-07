У Києві через ворожий обстріл постраждала вагітна жінка - Кличко
Київ • УНН
У Києві внаслідок російської атаки БпЛА у ніч проти 7 вересня постраждали 8 осіб, серед них вагітна жінка. Троє постраждалих, включно з вагітною, госпіталізовані, іншим надано допомогу на місці.
У Києві внаслідок російської атаки БпЛА у ніч проти 7 вересня постраждала вагітна жінка. Про це інформує мер української столиці Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Наразі 8 постраждалих у Святошинському та Дарницькому районах внаслідок ворожої атаки на столицю. Трьох із них медики госпіталізували, в тому числі вагітну жінку.
"Іншим надають допомогу на місці", - додав він.
Нагадаємо
У ніч проти 7 вересня росія атакувала столицю України. Наслідки ворожого обстрілу зафіксовано в різних районах міста. Міська влада повідомила про численні пожежі, руйнування, постраждалих.