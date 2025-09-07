$41.350.00
Нічна атака на Київ: чотири багатоповерхівки охоплені вогнем, 8 постраждалих (оновлюється)
6 вересня, 19:15 • 10186 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 35390 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 55710 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 51889 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 44129 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 49770 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 61143 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 35455 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 42972 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
У Києві через ворожий обстріл постраждала вагітна жінка - Кличко

Київ • УНН

 • 28 перегляди

У Києві внаслідок російської атаки БпЛА у ніч проти 7 вересня постраждали 8 осіб, серед них вагітна жінка. Троє постраждалих, включно з вагітною, госпіталізовані, іншим надано допомогу на місці.

У Києві через ворожий обстріл постраждала вагітна жінка - Кличко

У Києві внаслідок російської атаки БпЛА у ніч проти 7 вересня постраждала вагітна жінка. Про це інформує мер української столиці Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Наразі 8 постраждалих у Святошинському та Дарницькому районах внаслідок ворожої атаки на столицю. Трьох із них медики госпіталізували, в тому числі вагітну жінку. 

- написав Віталій Кличко.

"Іншим надають допомогу на місці", - додав він.

Нагадаємо

У ніч проти 7 вересня росія атакувала столицю України. Наслідки ворожого обстрілу зафіксовано в різних районах міста. Міська влада повідомила про численні пожежі, руйнування, постраждалих. 

Віта Зеленецька

