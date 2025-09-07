В Киеве из-за вражеского обстрела пострадала беременная женщина - Кличко

$41.350.00
Ночная атака на Киев: четыре многоэтажки охвачены огнем, 8 пострадавших (обновляется)
6 сентября, 19:15 • 10107 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 35352 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 55662 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 51848 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 44119 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 49764 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 61123 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 35451 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 42970 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
Эксклюзивы
Популярные новости
Агент рф передавал врагу данные о военных объектах и инфраструктуре Харькова: ему грозит пожизненное6 сентября, 16:05 • 6270 просмотра
Взрывы раздаются в Киеве, работают силы ПВО6 сентября, 16:50 • 7092 просмотра
Индия и Франция разделяют решимость достичь прочного мира в Украине: Макрон и Моди обсудили результаты работы "Коалиции желающих"6 сентября, 17:13 • 7174 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 6962 просмотра
В Святошинском районе Киева в результате атаки РФ горят автомобили на парковке - КГВА00:36 • 9502 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 55663 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 51848 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 61123 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 41778 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 64841 просмотра
УНН Lite
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 6982 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 44619 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 98003 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 42490 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 46665 просмотра
В Киеве из-за вражеского обстрела пострадала беременная женщина - Кличко

Киев • УНН

 • 24 просмотра

В Киеве в результате российской атаки БпЛА в ночь на 7 сентября пострадали 8 человек, среди них беременная женщина. Трое пострадавших, включая беременную, госпитализированы, остальным оказана помощь на месте.

В Киеве из-за вражеского обстрела пострадала беременная женщина - Кличко

В Киеве в результате российской атаки БпЛА в ночь на 7 сентября пострадала беременная женщина. Об этом информирует мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале, передает УНН.

Сейчас 8 пострадавших в Святошинском и Дарницком районах в результате вражеской атаки на столицу. Трое из них медики госпитализировали, в том числе беременную женщину. 

- написал Виталий Кличко.

"Остальным оказывают помощь на месте", - добавил он.

Напомним

В ночь на 7 сентября россия атаковала столицу Украины. Последствия вражеского обстрела зафиксированы в разных районах города. Городские власти сообщили о многочисленных пожарах, разрушениях, пострадавших. 

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Виталий Кличко
Киев