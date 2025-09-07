В Киеве из-за вражеского обстрела пострадала беременная женщина - Кличко

В Киеве в результате российской атаки БпЛА в ночь на 7 сентября пострадала беременная женщина. Об этом информирует мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале, передает УНН.

Сейчас 8 пострадавших в Святошинском и Дарницком районах в результате вражеской атаки на столицу. Трое из них медики госпитализировали, в том числе беременную женщину. - написал Виталий Кличко.

"Остальным оказывают помощь на месте", - добавил он.

Напомним

В ночь на 7 сентября россия атаковала столицу Украины. Последствия вражеского обстрела зафиксированы в разных районах города. Городские власти сообщили о многочисленных пожарах, разрушениях, пострадавших.