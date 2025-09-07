В Киеве из-за вражеского обстрела пострадала беременная женщина - Кличко
Киев • УНН
В Киеве в результате российской атаки БпЛА в ночь на 7 сентября пострадали 8 человек, среди них беременная женщина. Трое пострадавших, включая беременную, госпитализированы, остальным оказана помощь на месте.
В Киеве в результате российской атаки БпЛА в ночь на 7 сентября пострадала беременная женщина. Об этом информирует мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале, передает УНН.
Сейчас 8 пострадавших в Святошинском и Дарницком районах в результате вражеской атаки на столицу. Трое из них медики госпитализировали, в том числе беременную женщину.
"Остальным оказывают помощь на месте", - добавил он.
Напомним
В ночь на 7 сентября россия атаковала столицу Украины. Последствия вражеского обстрела зафиксированы в разных районах города. Городские власти сообщили о многочисленных пожарах, разрушениях, пострадавших.