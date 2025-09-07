В Киеве после массированной атаки РФ частично перекрыли движение транспорта
Киев • УНН
В Киеве ограничили движение транспорта на улице Якуба Коласа в Святошинском районе. Это произошло после массированной российской атаки на столицу.
В столице после очередной массированной российской атаки ограничили движение транспорта по одной из улиц в Святошинском районе. Об этом информирует первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает УНН.
Детали
По словам Белошицкого, движение транспорта перекрыли по улице Якуба Коласа – на участке от перекрестка с улицей Гната Юры до перекрестка с улицей Героев Космоса.
"Вниманию участников дорожного движения. Учтите эту информацию при планировании своего маршрута", – написал он.
Напомним
В ночь на 7 сентября российские войска атаковали Киев. Зафиксированы попадания и разрушения в Святошинском и Дарницком районах, известно о 2 погибших, среди них ребенок. Пострадавших - минимум 18.