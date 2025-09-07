$41.350.00
В Киеве после массированной атаки РФ частично перекрыли движение транспорта

Киев • УНН

 • 1302 просмотра

В Киеве ограничили движение транспорта на улице Якуба Коласа в Святошинском районе. Это произошло после массированной российской атаки на столицу.

В Киеве после массированной атаки РФ частично перекрыли движение транспорта

В столице после очередной массированной российской атаки ограничили движение транспорта по одной из улиц в Святошинском районе. Об этом информирует первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает УНН.

Детали

По словам Белошицкого, движение транспорта перекрыли по улице Якуба Коласа – на участке от перекрестка с улицей Гната Юры до перекрестка с улицей Героев Космоса.

"Вниманию участников дорожного движения. Учтите эту информацию при планировании своего маршрута", – написал он.

Напомним

В ночь на 7 сентября российские войска атаковали Киев. Зафиксированы попадания и разрушения в Святошинском и Дарницком районах, известно о 2 погибших, среди них ребенок. Пострадавших - минимум 18.

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Дарницкий район
Святошинский район
Киев