У Києві після масованої атаки рф частково перекрили рух транспорту
Київ • УНН
В столиці після чергової масованої російської атаки обмежили рух транспорту однією з вулиць у Святошинському районі. Про це інформує перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає УНН.
Деталі
За словами Білошицького, рух транспорту перекрили вулицею Якуба Коласа – на ділянці від перехрестя з вулицею Гната Юри до перехрестя з вулицею Героїв Космосу.
"До уваги учасників дорожнього руху. Врахуйте цю інформацію під час планування свого маршруту", – написав він.
Нагадаємо
У ніч проти 7 вересня російські війська атакували Київ. Зафіксовано влучання та руйнування у Святошинському та Дарницькому районах, відомо про 2 загиблих, серед них дитина. Постраждалих - мінімум 18.