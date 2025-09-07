$41.350.00
У Києві після масованої атаки рф частково перекрили рух транспорту

Київ • УНН

 • 126 перегляди

У Києві обмежили рух транспорту на вулиці Якуба Коласа у Святошинському районі. Це сталося після масованої російської атаки на столицю.

У Києві після масованої атаки рф частково перекрили рух транспорту

В столиці після чергової масованої російської атаки обмежили рух транспорту однією з вулиць у Святошинському районі. Про це інформує перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає УНН.

Деталі

За словами Білошицького, рух транспорту перекрили вулицею Якуба Коласа – на ділянці від перехрестя з вулицею Гната Юри до перехрестя з вулицею Героїв Космосу.

"До уваги учасників дорожнього руху. Врахуйте цю інформацію під час планування свого маршруту", – написав він.

Нагадаємо

У ніч проти 7 вересня російські війська атакували Київ. Зафіксовано влучання та руйнування у Святошинському та Дарницькому районах, відомо про 2 загиблих, серед них дитина. Постраждалих - мінімум 18.

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Дарницький район
Святошинський район
Київ