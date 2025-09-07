Враг атаковал Днепропетровщину: двое погибших, пятеро раненых

Этой ночью Днепропетровская область подверглась ударам российских дронов и ракет. В Кривом Роге повреждены предприятие, жилье и авто, есть трое раненых, один в тяжелом состоянии. В Никопольском районе погиб мужчина, еще один пострадал.

Об этом сообщил глава ОГА Сергей Лысак и Днепропетровская областная прокуратура, передает УНН.

По Днепру враг бил беспилотниками. Повредил инфраструктуру, пишет он. Из-за ударов ракетами и БпЛА несколько возгораний произошло в Кривом Роге. Как указывает глава ОГА, повреждены предприятие, админздание, гараж, частный дом, авто.

Также противник утром попал по местному предприятию. Ранены трое мужчин, один из них в тяжелом состоянии. Повреждены многоэтажки и гараж

Кроме этого БпЛА применили и по Грушевской общине Криворожья. Огнем охватило частный дом.

Громко было в райцентре, Покровской, Марганецкой и Мировской общинах. Из-за обстрела погиб 54-летний мужчина. Еще один местный 64 лет пострадал