06:34 • 1952 просмотра
Массированная российская атака дронами и ракетами: сбито более 750 средств нападения - Генштаб
05:47 • 7028 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)
6 сентября, 19:15 • 31793 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 50637 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 74119 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 66188 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запреты
5 сентября, 16:47 • 48418 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 52878 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 67741 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 36319 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Враг атаковал Днепропетровщину: двое погибших, пятеро раненых

Киев • УНН

 • 304 просмотра

Ночью Днепропетровщина подверглась атакам дронов и ракет, что привело к гибели двух человек и ранениям пятерых. Повреждены предприятия, жилые дома и автомобили.

Враг атаковал Днепропетровщину: двое погибших, пятеро раненых

Этой ночью Днепропетровская область подверглась ударам российских дронов и ракет. В Кривом Роге повреждены предприятие, жилье и авто, есть трое раненых, один в тяжелом состоянии. В Никопольском районе погиб мужчина, еще один пострадал.

Об этом сообщил глава ОГА Сергей Лысак и Днепропетровская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

По Днепру враг бил беспилотниками. Повредил инфраструктуру, пишет он. Из-за ударов ракетами и БпЛА несколько возгораний произошло в Кривом Роге. Как указывает глава ОГА, повреждены предприятие, админздание, гараж, частный дом, авто.

Также противник утром попал по местному предприятию. Ранены трое мужчин, один из них в тяжелом состоянии. Повреждены многоэтажки и гараж

- говорится в сообщении.

Кроме этого БпЛА применили и по Грушевской общине Криворожья. Огнем охватило частный дом.

Громко было в райцентре, Покровской, Марганецкой и Мировской общинах. Из-за обстрела погиб 54-летний мужчина. Еще один местный 64 лет пострадал

- сообщил Лысак.

В областной прокуратуре сообщили, что в результате массированной атаки врага по Днепропетровщине - двое погибших и пятеро раненых.

В Мировской общине Никопольского района погиб мужчина, а в результате вечернего обстрела села Покровское ранен еще один человек. Также повреждены частный дом и автомобиль.

В Покровской общине Синельниковского района погиб мужчина, поврежден частный дом.

Прокуроры документируют последствия очередного военного преступления против мирного населения, совершенного вооруженными силами РФ.

Напомним

В Генштабе сообщили о попаданиях, в результате атак захватчиков, на 37 локациях:

  • 9 ракет и 56 ударных БпЛА;
    • также падение сбитых (обломки) на 8 локациях

      Из-за атаки РФ в одном из районов Киева масштабный пожар и сильное задымление07.09.25, 08:02 • 8132 просмотра

      Алена Уткина

      Война в УкраинеНовости Мира
      Сергей Лысак
      Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
      Днепр
      Марханец
      Кривой Рог