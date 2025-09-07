Враг атаковал Днепропетровщину: двое погибших, пятеро раненых
Киев • УНН
Ночью Днепропетровщина подверглась атакам дронов и ракет, что привело к гибели двух человек и ранениям пятерых. Повреждены предприятия, жилые дома и автомобили.
Этой ночью Днепропетровская область подверглась ударам российских дронов и ракет. В Кривом Роге повреждены предприятие, жилье и авто, есть трое раненых, один в тяжелом состоянии. В Никопольском районе погиб мужчина, еще один пострадал.
Об этом сообщил глава ОГА Сергей Лысак и Днепропетровская областная прокуратура, передает УНН.
Детали
По Днепру враг бил беспилотниками. Повредил инфраструктуру, пишет он. Из-за ударов ракетами и БпЛА несколько возгораний произошло в Кривом Роге. Как указывает глава ОГА, повреждены предприятие, админздание, гараж, частный дом, авто.
Также противник утром попал по местному предприятию. Ранены трое мужчин, один из них в тяжелом состоянии. Повреждены многоэтажки и гараж
Кроме этого БпЛА применили и по Грушевской общине Криворожья. Огнем охватило частный дом.
Громко было в райцентре, Покровской, Марганецкой и Мировской общинах. Из-за обстрела погиб 54-летний мужчина. Еще один местный 64 лет пострадал
В областной прокуратуре сообщили, что в результате массированной атаки врага по Днепропетровщине - двое погибших и пятеро раненых.
В Мировской общине Никопольского района погиб мужчина, а в результате вечернего обстрела села Покровское ранен еще один человек. Также повреждены частный дом и автомобиль.
В Покровской общине Синельниковского района погиб мужчина, поврежден частный дом.
Прокуроры документируют последствия очередного военного преступления против мирного населения, совершенного вооруженными силами РФ.
Напомним
В Генштабе сообщили о попаданиях, в результате атак захватчиков, на 37 локациях:
- 9 ракет и 56 ударных БпЛА;
- также падение сбитых (обломки) на 8 локациях
