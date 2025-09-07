Оккупанты атаковали мост через Днепр в Кременчуге: движение перекрыто
Киев • УНН
В ночь на 7 сентября оккупанты атаковали мост через Днепр в Кременчуге, что привело к его повреждению. Движение по мосту сейчас невозможно, эксперты оценивают масштабы разрушений.
Масштаб разрушений и возможности дальнейшей эксплуатации сооружения для движения через реку Днепр оценят эксперты. Сейчас идет обследование, передает УНН со ссылкой на главу города Кременчуг.
Детали
В ночь на 7 сентября захватчики массированно атаковали Украину, в частности объекты в Полтавской области. В результате ночного вражеского удара был поврежден мост через Днепр в Кременчуге, сообщил Виталий Малецкий, мэр Кременчуга.
Сейчас движение по мосту невозможно — он перекрыт.
Глава города пояснил, что мост находится на балансе "Укрзализныци".
Мы ожидаем официальной информации от "Укрзализныци" и готовы оказать максимальную поддержку от города
Сейчас ждем выводов экспертов относительно масштаба разрушений и возможности его дальнейшей эксплуатации, добавил мэр города.
Напомним
В ночь на 7 сентября в городе Кременчуг прогремели десятки взрывов. Очередная атака российских захватчиков. В части города отсутствовало электроснабжение.
Ночью также Днепропетровщина подверглась атакам дронов и ракет, что привело к гибели двух человек и ранениям пятерых.
