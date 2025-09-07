$41.350.00
Массированная российская атака дронами и ракетами: сбито более 750 средств нападения - Генштаб
05:47 • 6738 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)
6 сентября, 19:15 • 31714 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 50558 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 74006 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 66125 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запреты
5 сентября, 16:47 • 48406 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 52870 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 67694 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 36317 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
«Укрзалізниця» меняет маршруты на Полтавщине из-за последствий российских атак

Киев • УНН

 • 1436 просмотра

Из-за повреждения участка в Кременчугском районе поезда №59 Одесса — Харьков и №8 Харьков — Одесса будут следовать измененным маршрутом. В Кременчуг пассажиров будут доставлять автобусами, объезд продлится.

«Укрзалізниця» меняет маршруты на Полтавщине из-за последствий российских атак

В кременчугском районе поезда №59 Одесса — Харьков и №8 Харьков — Одесса будут следовать через другие станции. В "Укрзализныце" объявили, что из-за поражения захватчиками участка, объезд будет продолжаться в ближайшее время, передает УНН.

Детали

Из-за вызванных обстрелом повреждений инфраструктуры в кременчугском районе поезда №59 Одесса — Харьков и №8 Харьков — Одесса будут следовать измененным маршрутом через станции Полтава-Киевская, Ромодан, Гребенка, им. Тараса Шевченко (Смела), Знаменка. До станции Кременчуг пассажиров будут подвозить автобусы.

В АО "Укрзализныця" также уточнили, что:

  • поезд №260 из Чопа будет курсировать до станции Крюков-на-Днепре, откуда также запланирован трансфер автобусами;
    • аналогично для обратного маршрута. Возле вокзала Кременчуга, в 13:30, будут автобусы, которые в следующее время обеспечат пересадку в вагоны до Закарпатья.

      В Укрзализныце отметили, что обстрелом поврежден пригородный подвижной состав в Кременчуге, вместо которого на маршруты уже выведен резервный.

      Не будут курсировать из-за инфраструктурных восстановительных работ электропоезда №6663 Кременчуг — Знаменка (Користовка) и №6664 Знаменка (Користовка) — Кременчуг в сутки 07.09.2025

      Оператор железнодорожных перевозок добавляет, что задержки поездов в регионе, связанные с объездом пораженного участка - будут продолжаться, пока происходит многокомпонентный ремонт.

      Будем использовать автобусы для доставки в/из Кременчуга от ближайших доступных станций.

      Напомним

      В Кривом Роге три человека получили ранения средней тяжести в результате вражеской атаки, вызвавшей масштабный пожар. Продолжается аварийно-спасательная операция, движение общественного транспорта функционирует без изменений.

      Игорь Тележников

      Новости МираПроисшествия
      Полтавская область
      Украинская железная дорога
      Кривой Рог
      Кременчуг
      Полтава
      Одесса
      Харьков