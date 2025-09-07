«Укрзалізниця» меняет маршруты на Полтавщине из-за последствий российских атак
Киев • УНН
Из-за повреждения участка в Кременчугском районе поезда №59 Одесса — Харьков и №8 Харьков — Одесса будут следовать измененным маршрутом. В Кременчуг пассажиров будут доставлять автобусами, объезд продлится.
В кременчугском районе поезда №59 Одесса — Харьков и №8 Харьков — Одесса будут следовать через другие станции. В "Укрзализныце" объявили, что из-за поражения захватчиками участка, объезд будет продолжаться в ближайшее время, передает УНН.
Детали
Из-за вызванных обстрелом повреждений инфраструктуры в кременчугском районе поезда №59 Одесса — Харьков и №8 Харьков — Одесса будут следовать измененным маршрутом через станции Полтава-Киевская, Ромодан, Гребенка, им. Тараса Шевченко (Смела), Знаменка. До станции Кременчуг пассажиров будут подвозить автобусы.
В АО "Укрзализныця" также уточнили, что:
- поезд №260 из Чопа будет курсировать до станции Крюков-на-Днепре, откуда также запланирован трансфер автобусами;
- аналогично для обратного маршрута. Возле вокзала Кременчуга, в 13:30, будут автобусы, которые в следующее время обеспечат пересадку в вагоны до Закарпатья.
В Укрзализныце отметили, что обстрелом поврежден пригородный подвижной состав в Кременчуге, вместо которого на маршруты уже выведен резервный.
Не будут курсировать из-за инфраструктурных восстановительных работ электропоезда №6663 Кременчуг — Знаменка (Користовка) и №6664 Знаменка (Користовка) — Кременчуг в сутки 07.09.2025
Оператор железнодорожных перевозок добавляет, что задержки поездов в регионе, связанные с объездом пораженного участка - будут продолжаться, пока происходит многокомпонентный ремонт.
Будем использовать автобусы для доставки в/из Кременчуга от ближайших доступных станций.
Напомним
