У Кривому Розі повторно вражено ракетами об'єкт цивільної інфраструктури: є постраждалі
Київ • УНН
У Кривому Розі троє людей отримали поранення середньої тяжкості внаслідок ворожої атаки, спричинивши масштабну пожежу. Триває аварійно-рятувальна операція, рух громадського транспорту функціонує без змін.
У Кривому Розі внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей. Їхній стан оцінюється, як середньої тяжкості. Зафіксовано велику пожежу. Триває аварійно-рятувальна операція. Про це інформує голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, передає УНН.
Ракетні враження в обʼєкт цивільної інфраструктури (туди ж де під час першої хвилі).Триває аварійно-рятувальна операція. Велика пожежа. Троє постраждалих. Попередньо середні
За словами Вілкула, трамвайний та тролейбусний рух на всіх ділянках виконується відповідно.
"Штаб допомоги людям розгортаємо перед ПТУ на кільці, місцеві зрозуміють. Будівельні матеріали будуть за пів години. Заяви на допомогу від міста, комунальні бригади", - додав очільник міста.
В ніч на 7 вересня російські війська завдали масованого удару дронами і ракетами по Кривому Рогу. Зафіксовано влучання в об'єкти транспортної та міської інфраструктури, приватний сектор.