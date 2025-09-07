В Кривом Роге повторно поражен ракетами объект гражданской инфраструктуры: есть пострадавшие

В Кривом Роге в результате вражеской атаки пострадали три человека. Их состояние оценивается как средней тяжести. Зафиксирован крупный пожар. Продолжается аварийно-спасательная операция. Об этом информирует глава Совета обороны города Александр Вилкул, передает УНН.

