В Кривом Роге повторно поражен ракетами объект гражданской инфраструктуры: есть пострадавшие

$41.350.00
48.130.00
ukenru
01:43 • 12690 просмотра
Ночная атака на Киев: среди погибших ребенок, еще 18 человек пострадали (фото)
6 сентября, 19:15 • 21718 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 40968 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 63161 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 57744 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 45591 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 51066 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 63687 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 35887 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 43350 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1.5м/с
77%
756мм
Популярные новости
Число пострадавших в Запорожье возросло до четырехPhoto6 сентября, 18:48 • 6720 просмотра
В Святошинском районе Киева в результате атаки РФ горят автомобили на парковке - КГВА00:36 • 14000 просмотра
В Киеве из-за вражеского обстрела пострадала беременная женщина - Кличко01:55 • 6184 просмотра
Женщина умерла в укрытии Киева во время ночной атаки02:43 • 7818 просмотра
Россия массированно атаковала дронами Киевскую область: есть пострадавшая, повреждены дома, погибли лошади03:40 • 7344 просмотра
публикации
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 63164 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 57749 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 63689 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 43949 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 66916 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Иван Федоров
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Запорожье
Соединённые Штаты
Белый дом
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 12050 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 45739 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 99252 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 43468 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 47646 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы
Эйфелева башня

В Кривом Роге повторно поражен ракетами объект гражданской инфраструктуры: есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 124 просмотра

В Кривом Роге три человека получили ранения средней тяжести в результате вражеской атаки, вызвавшей масштабный пожар. Продолжается аварийно-спасательная операция, движение общественного транспорта функционирует без изменений.

В Кривом Роге повторно поражен ракетами объект гражданской инфраструктуры: есть пострадавшие

В Кривом Роге в результате вражеской атаки пострадали три человека. Их состояние оценивается как средней тяжести. Зафиксирован крупный пожар. Продолжается аварийно-спасательная операция. Об этом информирует глава Совета обороны города Александр Вилкул, передает УНН.

Ракетные попадания в объект гражданской инфраструктуры (туда же, где во время первой волны). Продолжается аварийно-спасательная операция. Крупный пожар. Трое пострадавших. Предварительно средней тяжести.

- говорится в сообщении.

По словам Вилкула, трамвайное и троллейбусное движение на всех участках выполняется соответственно.

"Штаб помощи людям разворачиваем перед ПТУ на кольце, местные поймут. Строительные материалы будут через полчаса. Заявления на помощь от города, коммунальные бригады", - добавил глава города.

Напомним

В ночь на 7 сентября российские войска нанесли массированный удар дронами и ракетами по Кривому Рогу. Зафиксированы попадания в объекты транспортной и городской инфраструктуры, частный сектор.

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Вилкул Александр
Кривой Рог