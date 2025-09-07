В Кривом Роге повторно поражен ракетами объект гражданской инфраструктуры: есть пострадавшие
Киев • УНН
В Кривом Роге три человека получили ранения средней тяжести в результате вражеской атаки, вызвавшей масштабный пожар. Продолжается аварийно-спасательная операция, движение общественного транспорта функционирует без изменений.
В Кривом Роге в результате вражеской атаки пострадали три человека. Их состояние оценивается как средней тяжести. Зафиксирован крупный пожар. Продолжается аварийно-спасательная операция. Об этом информирует глава Совета обороны города Александр Вилкул, передает УНН.
Ракетные попадания в объект гражданской инфраструктуры (туда же, где во время первой волны). Продолжается аварийно-спасательная операция. Крупный пожар. Трое пострадавших. Предварительно средней тяжести.
По словам Вилкула, трамвайное и троллейбусное движение на всех участках выполняется соответственно.
"Штаб помощи людям разворачиваем перед ПТУ на кольце, местные поймут. Строительные материалы будут через полчаса. Заявления на помощь от города, коммунальные бригады", - добавил глава города.
Напомним
В ночь на 7 сентября российские войска нанесли массированный удар дронами и ракетами по Кривому Рогу. Зафиксированы попадания в объекты транспортной и городской инфраструктуры, частный сектор.