росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 30071 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 49204 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 71937 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 64727 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 47951 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 52466 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 66971 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 36206 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 43641 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
Укрзалізниця змінює маршрути на Полтавщині через наслідки російських атак

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Через ураження ділянки в Кременчуцькому районі поїзди №59 Одеса — Харків та №8 Харків — Одеса слідуватимуть зміненим маршрутом. До Кременчука пасажирів доставлятимуть автобусами, об'їзд триватиме.

Укрзалізниця змінює маршрути на Полтавщині через наслідки російських атак

У кременчуцькому районі поїзди №59 Одеса — Харків та №8 Харків — Одеса будуть слідувати через інші станції. В "Укрзалізниці" оголосили, що через ураження загарбниками ділянки, об'їзд триватиме у найближче майбутнє, передає УНН.

Деталі

Через спричинені обстрілом пошкодження інфраструктури в кременчуцькому районі поїзди №59 Одеса — Харків та №8 Харків — Одеса будуть слідувати зміненим маршрутом через станції Полтава-Київська, Ромодан, Гребінка, ім. Тараса Шевченка (Сміла), Знамʼянка. До станції Кременчук пасажирів підвозитимуть автобуси.

В АТ "Укрзалізниця" також утонили, що:

  • поїзд №260 з Чопа курсуватиме до станції Крюків-на-Дніпрі, звідки також запланований трансфер автобусами;
    • аналогічно для зворотного маршрута. Біля вокзалу Кременчука, о 13:30, будуть будуть автобуси, які у наступний час забезпечать пересадку у вагони до Закарпаття.

      В Укрзалізниці зазначили, що обстрілом пошкоджено приміський рухомий склад у Кременчуці, замість якого на маршрути вже виведено резервний.

      Не курсуватимуть через інфраструктурні відновлювальні роботи електропоїзди №6663 Кременчук — Знам'янка (Користівка) та №6664 Знам'янка (Користівка) — Кременчук у добу 07.09.2025  

      Оператор залізничних перевезень додає, що затримки поїздів у регіоні, пов'язані з об'їздом ураженої ділянки - триватимуть, поки відбувається багатокомпонентний ремонт.

      Використовуватимемо автобуси для доставки до/з Кременчука від найближчих доступних станцій.

      Нагадаємо

      У Кривому Розі троє людей отримали поранення середньої тяжкості внаслідок ворожої атаки, спричинивши масштабну пожежу. Триває аварійно-рятувальна операція, рух громадського транспорту функціонує без змін.

      Ігор Тележніков

