Укрзалізниця змінює маршрути на Полтавщині через наслідки російських атак
Київ • УНН
Через ураження ділянки в Кременчуцькому районі поїзди №59 Одеса — Харків та №8 Харків — Одеса слідуватимуть зміненим маршрутом. До Кременчука пасажирів доставлятимуть автобусами, об'їзд триватиме.
У кременчуцькому районі поїзди №59 Одеса — Харків та №8 Харків — Одеса будуть слідувати через інші станції. В "Укрзалізниці" оголосили, що через ураження загарбниками ділянки, об'їзд триватиме у найближче майбутнє, передає УНН.
Деталі
Через спричинені обстрілом пошкодження інфраструктури в кременчуцькому районі поїзди №59 Одеса — Харків та №8 Харків — Одеса будуть слідувати зміненим маршрутом через станції Полтава-Київська, Ромодан, Гребінка, ім. Тараса Шевченка (Сміла), Знамʼянка. До станції Кременчук пасажирів підвозитимуть автобуси.
В АТ "Укрзалізниця" також утонили, що:
- поїзд №260 з Чопа курсуватиме до станції Крюків-на-Дніпрі, звідки також запланований трансфер автобусами;
- аналогічно для зворотного маршрута. Біля вокзалу Кременчука, о 13:30, будуть будуть автобуси, які у наступний час забезпечать пересадку у вагони до Закарпаття.
В Укрзалізниці зазначили, що обстрілом пошкоджено приміський рухомий склад у Кременчуці, замість якого на маршрути вже виведено резервний.
Не курсуватимуть через інфраструктурні відновлювальні роботи електропоїзди №6663 Кременчук — Знам'янка (Користівка) та №6664 Знам'янка (Користівка) — Кременчук у добу 07.09.2025
Оператор залізничних перевезень додає, що затримки поїздів у регіоні, пов'язані з об'їздом ураженої ділянки - триватимуть, поки відбувається багатокомпонентний ремонт.
Використовуватимемо автобуси для доставки до/з Кременчука від найближчих доступних станцій.
