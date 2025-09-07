Пожежу на території Кабміну локалізовано, у Святошині триває гасіння
У Києві локалізовано пожежу в урядовій будівлі площею понад 1 тис. кв. м. У Святошинському районі триває гасіння пожежі та розбір завалів, де загинули двоє людей.
Сьогодні вранці стало відомо, що "внаслідок ймовірного збиття БпЛА" сталося загоряння в урядовій будівлі. Йшлося про пожежу площею понад 1 тис. кв. Відповідну інформацію підтвердили офіційні особи. Наразі рятувальники продовжують гасіння метрів, передає УНН із посиланням на звіт Міністерства внутрішніх справ.
Деталі
Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України, щодо ліквідації наслідків атаки рф повідомив, - столиця України найбільше постраждала через масований удар зс рф по Україні.
У Києві пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема 4 житлові багатоповерхівки.
Щодо влучання також у будівлю Уряду України:
Рятувальники локалізували пожежу площею понад 1 тис. кв. метрів та продовжують її гасіння.
Водночас у Святошинському районі триває гасіння пожежі та розбір завалів.
Є обвал частини будинку. На жаль, на цій локації загинули двоє людей: жінка з двомісячною дитиною.
Більше 20 осіб травмовані. Також, ймовірно, під руїнами ще залишаються люди, вказано у звіті МВС.
У Києві працюють сотні рятувальників
Згідно з інформацією МВС, у столиці України загалом зараз працюють:
- близько 400 рятувальників ДСНС;
- 100 одиниць спецтехніки та пожежні гелікоптери також задіяні.
Доповнення
Згідно з повідомленням меру Києва Віталія Кличко, найбільших пошкоджень зазнав 9-поверховий житловий будинок, де часткові руйнування з 4-го до 8-го поверхів.
Комунальні служби працюють на місцях влучань внаслідок ворожої атаки. Розбирають завали.
Дістали тіла двох загиблих, третього рятувальники шукають зараз.
