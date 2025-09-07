Пожежу на території Кабміну локалізовано, у Святошині триває гасіння

$41.350.00
Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
05:47 • 11670 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 34589 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 53046 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 77718 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 68362 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 49150 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 53507 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 69009 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 36518 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
У Святошинському районі Києва внаслідок атаки рф горять автомобілі на парковці - КМВА7 вересня, 00:36
Нічна атака на Київ: серед загиблих дитина, ще 18 людей постраждали (фото)7 вересня, 01:43
У Києві через ворожий обстріл постраждала вагітна жінка - Кличко7 вересня, 01:55
Жінка померла в укритті Києва під час нічної атаки7 вересня, 02:43
росія масовано атакувала дронами Київщину: є постраждала, пошкоджені будинки, загинули коні03:40
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 77726 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 68365 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 69011 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 48516 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 71284 перегляди
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Ігор Клименко
Сергій Лисак
Україна
Кривий Ріг
Запоріжжя
Одеса
Кременчук
УНН Lite
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 15221 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 48318 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 102426 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 45744 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 49881 перегляди
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Фейкові новини
E-6 Mercury
Детонатор

Пожежу на території Кабміну локалізовано, у Святошині триває гасіння

Київ • УНН

 • 1782 перегляди

У Києві локалізовано пожежу в урядовій будівлі площею понад 1 тис. кв. м. У Святошинському районі триває гасіння пожежі та розбір завалів, де загинули двоє людей.

Пожежу на території Кабміну локалізовано, у Святошині триває гасіння

Сьогодні вранці стало відомо, що "внаслідок ймовірного збиття БпЛА" сталося загоряння в урядовій будівлі. Йшлося про пожежу площею понад 1 тис. кв. Відповідну інформацію підтвердили офіційні особи. Наразі рятувальники продовжують гасіння  метрів, передає УНН із посиланням на звіт Міністерства внутрішніх справ.

Деталі

Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України, щодо ліквідації наслідків атаки рф повідомив, - столиця України найбільше постраждала через масований удар зс рф по Україні.

У Києві пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема 4 житлові багатоповерхівки.

Щодо влучання також у будівлю Уряду України:

Рятувальники локалізували пожежу площею понад 1 тис. кв. метрів та продовжують її гасіння.

росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)07.09.25, 08:47

Водночас у Святошинському районі триває гасіння пожежі та розбір завалів. 

Є обвал частини будинку. На жаль, на цій локації загинули двоє людей: жінка з двомісячною дитиною.

Більше 20 осіб травмовані. Також, ймовірно, під руїнами ще залишаються люди, вказано у звіті МВС.

У Києві працюють сотні рятувальників

 Згідно з інформацією МВС, у столиці України загалом зараз працюють:

  • близько 400 рятувальників ДСНС;
    • 100 одиниць спецтехніки та пожежні гелікоптери також задіяні.

      Доповнення

      Згідно з повідомленням меру Києва Віталія Кличко, найбільших пошкоджень зазнав 9-поверховий житловий будинок, де часткові руйнування з 4-го до 8-го поверхів.

      Комунальні служби працюють на місцях влучань внаслідок ворожої атаки. Розбирають завали. 

      Дістали тіла двох загиблих, третього рятувальники шукають зараз.

      Нагадаємо

      Над Дніпропетровщиною збито 29 ворожих безпілотників.

      У Святошинському районі Києва, через удар зс рф - була масштабна пожежа та задимлення.

      Внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя пошкоджено 16 багатоповерхівок, 12 приватних будинків, дитсадок та підприємства.

      Вночі Одеса зазнала масованої атаки БпЛА, що призвело до поранень трьох осіб, руйнувань житлових будинків, загорянь складу та авто, а також пошкодження Палацу спорту.

      Ігор Тележніков

      Державна служба України з надзвичайних ситуацій
      Міністерство внутрішніх справ України
      Ігор Клименко
      Віталій Кличко
      Україна
      Київ