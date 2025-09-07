Ворожа атака на Запоріжжя: пошкоджені десятки будинків і дитсадок

$41.350.00
48.130.00
ukenru
06:34 • 2954 перегляди
Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
05:47 • 8430 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 32384 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 51171 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 74847 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 66657 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 48586 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 53017 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 67975 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 36361 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1м/с
73%
756мм
Популярнi новини
У Святошинському районі Києва внаслідок атаки рф горять автомобілі на парковці - КМВА7 вересня, 00:36 • 19640 перегляди
Нічна атака на Київ: серед загиблих дитина, ще 18 людей постраждали (фото)01:43 • 18975 перегляди
У Києві через ворожий обстріл постраждала вагітна жінка - Кличко01:55 • 13181 перегляди
Жінка померла в укритті Києва під час нічної атаки02:43 • 14505 перегляди
росія масовано атакувала дронами Київщину: є постраждала, пошкоджені будинки, загинули коні03:40 • 13884 перегляди
Публікації
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 74845 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 66656 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 67975 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 47637 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 70427 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Сергій Лисак
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Кривий Ріг
Запоріжжя
Кременчук
Одеса
Реклама
УНН Lite
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 14591 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 47721 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 101586 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 45209 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 49355 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Фейкові новини
E-6 Mercury
Детонатор

Ворожа атака на Запоріжжя: пошкоджені десятки будинків і дитсадок

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя пошкоджено 16 багатоповерхівок, 12 приватних будинків, дитсадок та підприємства. Комунальні служби вже ліквідують наслідки, закриваючи вікна листами OSB.

Ворожа атака на Запоріжжя: пошкоджені десятки будинків і дитсадок

Унаслідок нічного обстрілу Запоріжжя постраждали 16 багатоповерхівок, 12 приватних будинків, дитячий садок та підприємства. Комунальні служби вже відновлюють житло та обстежують райони, повідомив очільник ОВА Іван Федоров передає УНН.

Деталі

16 багатоквартирних будинків та 12 будинків приватного сектору, дитячий садок, а також будівлі підприємств, пошкоджені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя

- ідеться у дописі. 

Федоров повідомив, що комунальники з ночі розпочали роботи з ліквідації наслідків. Станом на ранок уже закриті вікна листами ОSB в семи багатоквартирних житлових будинках та одному будинку приватного сектору.

Продовжується обстеження районів міста, які були під атакою, задля виявлення руйнувань

- додав він.

Доповнення

В ОВА наголосили, що всі, хто потребують допомоги, можуть звернутися: У міський кол-центр за телефонами: 15-80; (050) 414 15 80; (067) 656 15 80. Або на гарячу телефонну лінію Запорізької ОВА: +38 0800 503 508.  

Альона Уткіна

СуспільствоВійна в Україні
Запоріжжя