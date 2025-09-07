Ворожа атака на Запоріжжя: пошкоджені десятки будинків і дитсадок
Київ • УНН
Внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя пошкоджено 16 багатоповерхівок, 12 приватних будинків, дитсадок та підприємства. Комунальні служби вже ліквідують наслідки, закриваючи вікна листами OSB.
Унаслідок нічного обстрілу Запоріжжя постраждали 16 багатоповерхівок, 12 приватних будинків, дитячий садок та підприємства. Комунальні служби вже відновлюють житло та обстежують райони, повідомив очільник ОВА Іван Федоров передає УНН.
Деталі
16 багатоквартирних будинків та 12 будинків приватного сектору, дитячий садок, а також будівлі підприємств, пошкоджені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя
Федоров повідомив, що комунальники з ночі розпочали роботи з ліквідації наслідків. Станом на ранок уже закриті вікна листами ОSB в семи багатоквартирних житлових будинках та одному будинку приватного сектору.
Продовжується обстеження районів міста, які були під атакою, задля виявлення руйнувань
Доповнення
В ОВА наголосили, що всі, хто потребують допомоги, можуть звернутися: У міський кол-центр за телефонами: 15-80; (050) 414 15 80; (067) 656 15 80. Або на гарячу телефонну лінію Запорізької ОВА: +38 0800 503 508.