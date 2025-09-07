$41.350.00
48.130.00
ukenru
06:34 • 3166 просмотра
Массированная российская атака дронами и ракетами: сбито более 750 средств нападения - Генштаб
05:47 • 8852 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 32544 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 51318 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 75062 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 66795 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 48627 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 53050 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 68053 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 36368 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Вражеская атака на Запорожье: повреждены десятки домов и детсад

Киев • УНН

 • 278 просмотра

В результате ночного обстрела Запорожья повреждены 16 многоэтажек, 12 частных домов, детсад и предприятия. Коммунальные службы уже ликвидируют последствия, закрывая окна листами OSB.

Вражеская атака на Запорожье: повреждены десятки домов и детсад

В результате ночного обстрела Запорожья пострадали 16 многоэтажек, 12 частных домов, детский сад и предприятия. Коммунальные службы уже восстанавливают жилье и обследуют районы, сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

16 многоквартирных домов и 12 домов частного сектора, детский сад, а также здания предприятий, повреждены в результате вражеской атаки на Запорожье

- говорится в сообщении. 

Федоров сообщил, что коммунальщики с ночи начали работы по ликвидации последствий. По состоянию на утро уже закрыты окна листами ОSB в семи многоквартирных жилых домах и одном доме частного сектора.

Продолжается обследование районов города, которые были под атакой, для выявления разрушений

- добавил он.

Дополнение

В ОВА подчеркнули, что все, кто нуждается в помощи, могут обратиться: В городской колл-центр по телефонам: 15-80; (050) 414 15 80; (067) 656 15 80. Или на горячую телефонную линию Запорожской ОВА: +38 0800 503 508.  

Алена Уткина

ОбществоВойна в Украине
Запорожье