Вражеская атака на Запорожье: повреждены десятки домов и детсад
Киев • УНН
В результате ночного обстрела Запорожья повреждены 16 многоэтажек, 12 частных домов, детсад и предприятия. Коммунальные службы уже ликвидируют последствия, закрывая окна листами OSB.
В результате ночного обстрела Запорожья пострадали 16 многоэтажек, 12 частных домов, детский сад и предприятия. Коммунальные службы уже восстанавливают жилье и обследуют районы, сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
16 многоквартирных домов и 12 домов частного сектора, детский сад, а также здания предприятий, повреждены в результате вражеской атаки на Запорожье
Федоров сообщил, что коммунальщики с ночи начали работы по ликвидации последствий. По состоянию на утро уже закрыты окна листами ОSB в семи многоквартирных жилых домах и одном доме частного сектора.
Продолжается обследование районов города, которые были под атакой, для выявления разрушений
Дополнение
В ОВА подчеркнули, что все, кто нуждается в помощи, могут обратиться: В городской колл-центр по телефонам: 15-80; (050) 414 15 80; (067) 656 15 80. Или на горячую телефонную линию Запорожской ОВА: +38 0800 503 508.